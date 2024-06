Reunião em Londrina discute consumo de álcool por adolescentes

A CML (Câmara Municipal de Londrina) realizou, na tarde desta quarta-feira (12), uma reunião pública para discutir o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade em espaços públicos, com foco na rua Paranaguá. O encontro foi organizado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude.





Além dos vereadores Jessicão (PP), Mara Boca Aberta (Podemos) e Giovani Mattos (PSD), que compõem a comissão, participaram representantes dos moradores da rua Paranaguá, dos estabelecimentos comerciais e da PM (Polícia Militar). Foram convidados a GM (Guarda Municipal), o Conselho Tutelar Central, o Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) e o MP (Ministério Público), mas os órgãos não enviaram representantes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Desde 2018, Londrina possui uma lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica nas ruas entre 22 horas e 8 horas.





A vereadora Jessicão reclamou da ausência das entidades que estão ligadas diretamente à infância e à adolescência. “A reunião tinha um foco principal que era o debate dos adolescentes que estão bebendo na Paranaguá, e infelizmente esses órgãos não levaram com a seriedade que precisa”, disse.

Publicidade





Apesar de reconhecer que o problema ocorre na cidade inteira, Jessicão explicou que o objetivo de olhar para a Paranaguá foi para “resolver rápido” a situação. Ela apontou que a PM se prontificou a intensificar as abordagens de adolescentes.





“A ideia é ir identificando onde estão acontecendo esses ‘rolezinhos’, que são marcados via rede social, e ir pontualmente levando a polícia e as autoridades para agir nesses locais”, acrescentou.

Publicidade





“Essa reunião não foi contra os bares, foi uma reunião para chamar a atenção para o que ocorre em um ponto específico da Paranaguá. Entre as ruas Piauí e a Pará, existe um pequeno shopping que está sendo muito afetado, porque vândalos estão pichando, deixando sujeira, fazem xixi e deixam fezes.”, completou.





O capitão Emerson Castro, que representou o 5° BPM (Batalhão da Polícia Militar), afirmou que a PM tem buscado soluções para a Paranaguá no sentido de “desestimular os infratores e criminosos que queiram ir para o local promover infrações de trânsito, algazarra e, principalmente, perturbação de sossego”.

Publicidade





No ponto de vista de Castro, desestimular a permanência dessas pessoas no local pode ser um caminho para resolver a questão da perturbação do sossego. Agora, se um adolescente é identificado bebendo, a PM já faz o encaminhamento com apoio do Conselho Tutelar.





O capitão reforçou o compromisso da PM em estar presente na Paranaguá, continuando as abordagens de trânsito, fiscalização e policiamento. "Mas vamos acentuar nossas abordagens direcionadas aos adolescentes."





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.