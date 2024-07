Reviravolta: André Trindade volta à presidência do União Brasil com apoio de Moro

Uma reviravolta pode mudar os rumos do União Brasil na disputa pela Prefeitura de Londrina. Após oficializar uma nova comissão provisória em abril e anunciar a pré-candidatura do vereador Jairo Tamura (que deixou o PL para poder concorrer pelo União), o partido muda novamente e volta para o comando do advogado e corretor de imóveis André Trindade, que presidia a sigla na cidade desde o ano passado.





Trindade anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura em 2023 e nunca escondeu o desejo de concorrer às eleições deste ano. Com seu retorno à presidência, sua pré-candidatura segue viva, tendo o senador Sergio Moro como principal apoiador.

“Eu sou pré-candidato a prefeito e tenho reunião hoje [quarta-feira, às 19h] para fazer o alinhamento com o pessoal do partido, para poder alinhar os vereadores. A chapa de vereadores será a mesma, só vai alterar a candidatura [a prefeito]”, afirmou à FOLHA.





A mudança ocorreu, segundo o presidente, após acordo de Moro - em alta após ter sido absolvido da acusação de abuso de poder econômico em 2022 pela Justiça Eleitoral - e o deputado federal Felipe Francischini, presidente estadual do União.

Em abril, o deputado havia bancado o nome de Tamura argumentando que a escolha era "em cima de pragmatismo de quem tem mais chances de vitória, mais apoio político, mais credibilidade". Antes dessa decisão, o grupo de Trindade havia aprovado o nome do advogado para a pré-candidatura.





A reportagem recebeu um informativo do União Brasil com a nova composição da sigla em Londrina. "A nova executiva terá o desafio imediato de conduzir o partido durante as eleições municipais de Londrina e agradece o apoio do senador Sergio Moro e dos demais líderes do partido", diz o documento.

Segundo Trindade, a tendência é que o partido deixe a convenção em Londrina para os últimos dias do prazo - talvez 4 de agosto. A ideia, reforça, é manter uma candidatura própria, mas a decisão de disputar ou compor com outra legenda será “do grupo”.





PRÓXIMOS PASSOS

Procurado pela reportagem, Tamura afirma que era pré-candidato “com chances reais da disputa e sucesso”.





“Este fato, pela interferência e mudança da direção local, modifica toda a trajetória, contrariando a nossa participação. Não concordo com a mudança, mas respeito as determinações do partido em nível superior”, diz o vereador. "A minha intenção seria a pré-candidatura a prefeito, não vejo possibilidade de outra candidatura.”

Questionado se pode deixar o União, Tamura disse que ainda tem tempo para decidir seus próximos passos. Um retorno para o PL do deputado federal Filipe Barros não é cogitado pelo vereador, que fez quase 30 mil votos e ficou como primeiro suplente a deputado estadual em 2022.





Outro ponto que deve ser considerado é a própria chapa de pré-candidatos à CML, que foi construída por Tamura. "Estamos medindo o reflexo da mudança com os candidatos. Pode haver uma insatisfação muito grande porque os pré-candidatos a vereadores apostavam na minha pré-candidatura a prefeito", completa.





A reportagem entrou em contato com Francischini e Moro, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.