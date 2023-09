Rodoviária de Londrina será local de votações nas eleições de 2024

O Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) passará a abrigar um novo ponto de votação nas eleições de 2024. A previsão é instituir duas seções com capacidade de 350 eleitores cada. A decisão partiu da 41ª Zona Eleitoral — a maior da cidade, com 100.548 eleitores até o momento, e que atende as regiões central, leste e oeste.





Segundo o juiz João Marcos Anacleto Rosa, responsável pela ZE 41, a medida serve para “facilitar e promover o exercício do voto”. A rodoviária, conforme ele, tem um fluxo de cerca de 150 trabalhadores diretos e indiretos. “É certo que serão atendidos os servidores do SAMU [a sede regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência fica ao lado do TRL] e também servirá de local para eventual justificativa dos passageiros e motoristas no dia da eleição”, acrescentou o magistrado.





