Salário dos próximos vereadores em Londrina deve chegar a R$ 15,6 mil

O salário dos próximos vereadores de Londrina devem chegar a R$ 15,6 mil se os PLs (Projetos de Lei) protocolados pela Mesa Executiva da CML (Câmara Municipal de Londrina), nesta quinta-feira (22), forem aprovados. Tramitam em urgência: o 21/2024, para pagar a recomposição inflacionária de 3,82% para os vereadores e servidores; o 20/2024, para fixar o subsídio da próxima legislatura; e o 19/2024, que cria a Ouvidoria e as diretorias Administrativo-Financeira e de Comunicação e Mídias.





O reajuste do PL 21/2024 é referente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024. Com isso, o salário dos vereadores deve sair de R$ 13,6 mil para R$ 14,1 mil. Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara, Emanoel Gomes (Republicanos), lembrou que a Prefeitura de Londrina já concedeu, através de decreto, o mesmo reajuste.

“Na CML, precisa ser através de projeto de lei. Então, nós pegamos o índice de 3,82% e a gente faz essa reposição das perdas inflacionárias para servidores e vereadores, assim como aconteceu com prefeito, secretários e servidores municipais”, afirmou.