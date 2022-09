Secretaria de Segurança Pública revoga 'Lei Seca' no PR para as eleições

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, assinou nesta sexta-feira (30) a revogação da resolução 317, publicada no dia 27 de setembro deste ano, que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas no dia das eleições (2). Com isso, não existe mais impedimento para a venda de bebidas alcoólicas no domingo, no comércio varejista e em bares e restaurantes.





“O governo do Paraná seguiu o que está fazendo Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, ou seja, os grandes centros brasileiros. Isso salva 50 mil pontos de venda no Paraná e milhares de empregos”, argumentou o presidente da Abrabar (Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas) do Paraná, Fábio Aguayo. “Muita gente depende da taxa de 10% de serviço e depende do dia de trabalho para ter uma renda extra."

Aguayo ressaltou que o fim da lei seca nas eleições é muito importante, especialmente para seus colegas que trabalham com churrascarias, restaurantes e entregas. “E não é só o nosso setor. A resolução revogada prejudicaria supermercados, lojas de conveniência dos postos de combustíveis e as panificadoras, toda a cadeia", afirmou.





Sete estados publicaram resoluções de restrição da comercialização de bebidas alcoólicas no dia das eleições para evitar perturbações durante a votação: Acre, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Tocantins.





As polícias Rodoviária e Militar do Paraná permanecem atuando na fiscalização e prevenção à direção de motoristas embriagados. Vale ressaltar que a lei seca para o trânsito continua em vigor e deve ser coibida pelo policiamento.







