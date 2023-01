Moro volta atrás e diz que "depredação não é resposta" após criticar repressão do PT

"O novo Governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados. De volta o loteamento político irrestrito de ministérios e estatais. Tudo em prol de uma misteriosa 'reconstrução' sem qualquer rumo. Não é um bom começo", escreveu no Twitter.

O ex-ministro da Justiça e atual senador do Paraná Sergio Moro (União Brasil) defendeu, na tarde deste domingo (8), em suas redes sociais, os ataques bolsonaristas e criticou a ação do Governo Lula.





ATAQUES GOLPISTAS AOS TRÊS PODERES





Manifestantes golpistas entraram na Esplanada dos Ministérios na tarde deste domingo, invadiram áreas do Congresso, do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal), espalharam atos de vandalismo em Brasília e entraram em confronto com a Polícia Militar.



A ação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocorre uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antecedida por atos antidemocráticos insuflados pela retórica golpista do ex-presidente no período eleitoral.