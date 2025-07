Sergio Moro virá a Londrina para jantar com empresários na próxima segunda

O senador Sergio Moro (União Brasil - PR) estará em Londrina nesta segunda-feira (14). A visita faz parte do compromisso do senador de passar por diversos municípios do Paraná ao longo de seu mandato. Além de Londrina, Moro irá visitar outras cidades ao longo mês de julho.





Em Londrina, o senador vai participar de um jantar com lideranças e empresários e também atenderá a imprensa no início do evento, às 20h.

