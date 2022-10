Sergio Moro vota em Curitiba pela manhã: 'Estamos confiantes'

O candidato ao Senado Sergio Moro, do União Brasil, votou por volta das 9h15 na urna eletrônica na seção 464 no Clube Duque de Caxias no Bacacheri, em Curitiba. Ele chegou sozinho, apenas acompanhado de assessores. "Seguimos uma jornada longa, produtiva, estou feliz com tudo que aconteceu e estamos confiantes", declarou. "Quero ser um senador independente, forte. Vamos honrar cada voto recebido no Paraná."





Conhecido nacionalmente pela atuação na Operação Lava Jato em Curitiba, o ex-juiz federal disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Moro deixou a magistratura em 2018 para assumir o ministério da Justiça do governo Bolsonaro e anunciou demissão do cargo em abril de 2020.

Questionado sobre o que irá fazer se não conseguir a vaga no Senado, ele disse que não trabalha com essa hipótese no momento. "Vamos esperar o resultado, essas reflexões são para serem feitas posteriormente", afirmou, acrescentando que ainda não definiu onde irá acompanhar a apuração dos votos.





No ano passado, chegou a se lançar pré-candidato à Presidência pelo Podemos percorrendo alguns estados, mas em março mudou de planos e partido quando tentou, sem sucesso, viabilizar ao candidatura ao senado por São Paulo pelo Uniao Brasil.





Com a negativa, foi um dos últimos a anunciar que estaria na corrida ao Senado pelo Paraná, rivalizando essa campanha nos últimos 45 dias com o senador Alvaro Dias, que seu era antigo apoiador.





Sobre a possibilidade de segundo turno para eleição presidencial (entre Jair Bolsonaro e Luis Inácio Lula da Silva), ele reforçou que não há possibilidade de ficar ao lado de Lula. "Já declarei publicamente, jamais estarei com o Lula ou com o PT, pautado por escândalos de corrupção", acrescentou.