Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Política

Substitutivo à Lei Orçamentária recompõe recursos da FEL e do Promic

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
07 out 2025 às 18:07

Compartilhar notícia

Foto: Roberto Custódio/Arquivo FOLHA
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Prefeitura de Londrina protocolou nesta terça-feira (7) o substitutivo ao PL (Projeto de Lei) 267/2025, que estabelece a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026. A nova versão do texto era aguardada há cerca de um mês na CML (Câmara Municipal de Londrina), já que o projeto original apresentava inconsistências na relação entre receitas e despesas do município. Com a revisão, o orçamento total de Londrina passou de R$ 3,7 bilhões para R$ 3,8 bilhões previstos para o próximo ano.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

A peça recompõe os recursos da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), que terá R$ 18 milhões à disposição, e da Secretaria Municipal de Cultura, com R$ 17,6 milhões — praticamente os mesmos valores previstos para 2025. A FOLHA mostrou que a primeira versão da LOA previa cortes de 30% na FEL e de cerca de 41% no Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).


Por outro lado, a Prefeitura manteve o corte de quase R$ 17 milhões na Secretaria Municipal de Assistência Social, alvo de críticas do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social). A pasta tem previsão de R$ 134 milhões neste ano e contará, em 2026, com R$ 117,7 milhões — uma redução de aproximadamente 12%.

Publicidade


Em entrevista à FOLHA, o secretário municipal de Planejamento e Orçamento, Marcos Rambalducci, explicou que o substitutivo foi necessário porque havia uma série de fatores que influenciaram o orçamento e ainda não estavam definidos em agosto, quando o texto original foi protocolado. Entre eles estão a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 66/2023, que limita o pagamento de precatórios; a redução da alíquota do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores); o início do programa Regulariza Londrina, que substituiu o Profis (Programa de Regularização Fiscal); e o cálculo atuarial.


“Nós mandamos uma peça orçamentária que sabíamos não ser viável, porque retirava valores que você não pode deixar de pagar, como empréstimos, precatórios e juros. Agora, com esta nova versão, conseguimos refazer as partes principais”, afirma o secretário, que cita a recomposição da FEL e do Promic. “O incentivo à cultura é importante porque, a cada R$ 1 investido, há um retorno de 70 centavos em recursos do governo federal.”

Publicidade


Transporte coletivo


Um ponto de preocupação para a gestão Tiago Amaral (PSD) continua sendo o custo do transporte coletivo, estimado em R$ 305 milhões em 2025, dos quais R$ 177 milhões sairão dos cofres municipais. Uma empresa de Curitiba havia sido contratada para auditar as planilhas e apontar caminhos para reduzir os repasses em 2026, mas o contrato foi rescindido após suspeitas de irregularidades na licitação. De volta à estaca zero, a Prefeitura prevê um subsídio de R$ 118 milhões às concessionárias, mas ainda faltarão cerca de R$ 72 milhões para cobrir o custo total do sistema no ano que vem.

Publicidade


Rambalducci também destacou que a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda terá um aumento de cerca de 20%, passando de R$ 2 milhões para quase R$ 2,5 milhões. “É um valor pequeno, mas com grande impacto para nós”, pontuou.

Publicidade


O orçamento de 2026 ainda prevê crescimento significativo na fatia da Secretaria Municipal do Ambiente, que passará de R$ 21,5 milhões para R$ 24,3 milhões. Já a redução de R$ 16,8 milhões para R$ 15,8 milhões na pasta de Agricultura e Abastecimento é ocasionada pelo encerramento de um programa municipal.


Publicidade

Assitência social


Segundo o secretário, apesar do corte na Assistência Social, as políticas públicas voltadas a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência não serão afetadas, embora seja necessário revisar alguns repasses a entidades conveniadas. Rambalducci citou o exemplo de uma instituição de acolhimento que recebe R$ 5,6 mil mensais por pessoa atendida. “Parece que há uma sinalização do nosso controlador [Guilherme Arruda] de que é preciso reexaminar isso”, afirma. “Não estamos dizendo que as entidades não estejam fazendo o que deveriam, mas precisamos encontrar formas e métodos de baratear.”

Publicidade


O secretário acrescenta que alguns serviços foram absorvidos pela Secretaria Municipal de Saúde e por outras pastas, o que também ajudaria a aliviar o impacto dos cortes na Assistência Social. No entanto, novas alterações não estão descartadas.


“Nenhum orçamento é escrito em pedra. Ele precisa sempre ser revisado e recomposto conforme a necessidade, sempre olhando para a receita. Eu não posso querer gastar mais do que tenho condições de pagar”, pontua.


Regulariza Londrina


Apontado como uma das medidas para dar fôlego às finanças municipais, o programa Regulariza Londrina — lançado no fim de setembro — ainda está longe de resolver o desequilíbrio financeiro da Prefeitura. Dos R$ 50 milhões renegociados, apenas R$ 17 milhões efetivamente entraram nos cofres públicos. O déficit que persistia nos últimos meses era da ordem de R$ 200 milhões, o que mantém o contingenciamento das verbas de custeio.


“Temos muita esperança de que o programa surta o efeito esperado. O pessoal recebeu o pagamento de outubro agora. Dentro desse aspecto, vamos sempre monitorar o dinheiro entrando e fazendo os pagamentos”, reforça o secretário. "Ainda estamos vivendo uma situação de sobrevivência."

Cadastre-se em nossa newsletter


Com o fim do exercício de 2025 se aproximando, a tendência é que parte do déficit seja carregada para o próximo ano. “É possível que tenhamos de tomar muito cuidado com o orçamento. A ideia é fechar da melhor forma possível, mas nada diz que teremos todo o dinheiro necessário para fazer frente a todas as despesas até o final do ano”, conclui.



Política lei orçamentária FEL Fundação de Esportes de Londrina Promic Secretaria Municipal de Assistência Social
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas