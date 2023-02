Supostos casos de nepotismo são investigados pelo MP na prefeitura de Ibiporã

A administração do prefeito José Maria Ferreira (PSD), de Ibiporã, na Região Metropolitana de Londrina, está em vias de ser intimada pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) em uma ação civil pública de nepotismo direto. A informação foi divulgada à FOLHA nesta quarta-feira (8) pelo promotor Bruno Vagaes, do Ministério Público do Paraná (MP-PR). O caso, de acordo com ele, trata-se da nomeação de uma sobrinha do prefeito para uma função gratificada no Executivo.





O MP inicialmente recomendou à prefeitura que ela, que é servidora pública, fosse exonerada do FG. Porém, conforme Vagaes, a gestão não tomou essa medida e a promotoria acionou a Justiça. Diante disso, segundo o promotor, uma liminar determinou o afastamento da investigada do cargo de confiança que ocupa. A administração local recorreu, mas o TJ decidiu que a medida tem de ser atendida.

Nepotismo indireto também é investigado





Bruno Vagaes ainda conduz uma apuração recente sobre um possível caso de nepotismo indireto na Prefeitura de Ibiporã. A denúncia atinge o primeiro escalão da gestão do prefeito José Maria Ferreira . Segundo informações anônimas enviadas ao MP local, o secretário municipal Juarez Afonso Ignácio seria casado com uma servidora que ocupa uma função gratificada como diretora do Departamento de Tributação, setor vinculado à Secretaria de Finanças.





A partir da suspeita, o promotor instaurou um inquérito civil no último dia 25 de janeiro para apurar os fatos.





