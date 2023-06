TCE estima conclusão de obra da trincheira da Leste-Oeste entre abril e maio de 2024

Acionado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) em março, o Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) entregou nesta semana o relatório sobre os problemas da obra da trincheira das avenidas Leste-Oeste e Rio Branco.





A intervenção é de responsabilidade da Prefeitura de Londrina e da construtora TCE Engenharia, de Curitiba. Iniciada em setembro de 2022, a construção foi orçada em R$ 34,2 milhões.

De acordo com os dois auditores de controle externo que assinam o documento, caso seja mantido o “ritmo recente de 4% de avanço por mês, com um total de 55% dos serviços já executados, estima-se, grosseiramente, que a obra será concluída em cerca de 11 meses, entre de abril e maio de 2024.”







Os servidores do TCE estiveram no local em maio. Eles baseiam a análise na própria verificação presencial e também em informações dadas pelo Executivo local. Também no mês passado, a empresa licitada pela administração local pediu mais um prazo adicional, dessa vez de quatro meses, para concluir a empreitada – com isso, a entrega ficaria para dezembro.





A construtora, segundo os auditores, poderia ter solucionado parte dos atrasos sucessivos com a “realização de contratações [...], aumentando o número de funcionários e equipes nas obras, eventuais alterações de métodos construtivos e subcontratações.”





