Tiago Amaral afirma que ‘direita vai comandar Londrina’

Prefeiturável mais votado neste domingo (6) com 113.032 votos (42,69%), o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) vai dialogar com outros candidatos que tenham os mesmos “princípios, valores e propósitos” para firmar alianças no segundo turno. Ele ficou à frente da ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), que fez 62.590 votos (23,64%) na disputa pelo Executivo.





Ele reuniu lideranças da direita em torno da sua candidatura, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Ratinho Junior (PSD). O deputado federal Filipe Barros (PL) e o ex-prefeito Alexandre Kireeff, que governou a cidade de 2013 a 2016, também o apoiam.

Em entrevista coletiva logo após o resultado, Amaral ressaltou que sua votação foi expressiva e que concorreu contra “candidatos fortes” e “grandes nomes” da política londrinense. Ele aguardou o resultado em seu comitê na avenida Higienópolis ao lado de Barros, do seu vice, o ex-vereador Junior Santos Rosa (PL), familiares, amigos e apoiadores.





“E essa votação expressiva, mesmo diante de grandes candidatos, demonstra claramente o momento de transformação. Chegou a hora da direita comandar a nossa cidade, liderar Londrina de volta para o desenvolvimento, para ser referência econômica no nosso estado”, disse.

Questionado sobre sua estratégia para o segundo turno, Amaral projeta continuar o trabalho feito até o momento. Ele acredita que seu crescimento junto ao eleitorado da cidade “não chegou ao fim”.





“Do início de setembro para cá, a nossa campanha cresceu demais. Então, esse crescimento não chegou ao fim, pelo contrário. A gente está no processo de crescimento. E eu não tenho dúvida de que nós vamos receber muitos votos dos demais eleitores que não tiveram com a gente nesse primeiro momento”, avaliou.

Ele entende que eventuais ajustes podem acontecer para as próximas três semanas, antes do segundo turno, marcado para 27 de outubro.





“Eu tenho plena convicção de que o trabalho que está sendo feito, que estamos propondo para a cidade, é o modelo ideal. Com a redução da quantidade de candidatos, vamos ter condições ainda melhores de conversar com os eleitores. A eleição foi bonita, foi boa e estou pronto para o segundo turno. E meu time mais ainda”, ressaltou.





