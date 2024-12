Tiago Amaral anuncia empresária, ex-policial e delegado como secretários da prefeitura de Londrina

Unidades de Saúde do União da Vitória e Lindoia são reabertas em Londrina

As unidades básicas de Saúde do conjunto Lindóia (Zona Leste) e do jardim União da Vitória (Zona Sul), além do PA (Pronto Atendimento) do bairro da Zona Sul foram reformadas e reabertas pela Prefeitura de Londrina.