Tiago Amaral está confiante com possibilidade de vitória no primeiro turno

Tiago Amaral (PSD) foi votar na manhã deste domingo (6) acompanhado do vice, Junior Santos Rosa, e da esposa. Ele chegou ao Colégio Universitário, na zona sul de Londrina, por volta das 11h20. O candidato, apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD), fez um balanço positivo da campanha, que classificou como propositiva.





"Na campanha foquei muito naquilo que estamos construindo para Londrina, que é uma cidade realmente de respeito, princípios e valores. Foi uma campanha tranquila e forte. Gostei muito daquilo que conseguimos apresentar", avaliou.

O prefeiturável lidera a pesquisa eleitoral da FOLHA/ Paiquerê 91,7/ Instituto Multicultural com 38,6% dos votos. Ele afirmou estar confiante com a possibilidade de vencer no primeiro turno. "Acredito que seja possível, mas o voto popular é soberano. As pessoas vão tomar a decisão de voltar mais uma vez para a urna ou se o primeiro turno foi o suficiente para entender quem realmente está preparado para assumir a cidade", projetou.





O candidato deverá esperar a apuração junto com a família. "A expectativa é maravilhosa, uma campanha bonita, que nos encheu de emoção. As pessoas estão com muita esperança no olhar. Temos a convicção de que estamos prestes a começar um novo tempo para nossa cidade."