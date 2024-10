Tiago Amaral mostra confiança e prega união ao votar neste domingo

O candidato do PSD à Prefeitura de Londrina, Tiago Amaral, chegou para votar no Colégio Universitário, na zona sul, acompanhado da esposa, dos dois filhos e do vice, Junior Santos Rosa (PL), na manhã deste domingo (27). Com 42,69% dos votos válidos no primeiro turno, o deputado estadual mostrou confiança na vitória. "Foi um tempo de um plantio muito difícil, árduo. Ao contrário de quem está aí, eu não comecei essa jornada agora. Venho construindo essa articulação já há muito tempo", afirmou.





Amaral ainda fez um balanço da campanha - marcada por ataques entres os prefeituráveis - e criticou a adversária, a Professora Maria Tereza (PP). "Ficou muito evidente que tivemos uma tentativa grande por parte de um lado, que não é o meu, de ataques, criar rivalidades, criar um clima pesado na cidade. Ofensas baixas por vários meios, mentiras espalhadas. A justiça está sendo feita, pois, tiveram punições, multas severas."

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele também pregou união e disse que representa a "esperança" e a "renovação". "Chega a hora que a sociedade precisa de renovação. A alternância de poder, que é uma das coisas mais bem destacadas em todo o processo democrático de verdade, é um princípio básico. O que nós representamos é justamente essa alternância, a entrada de Londrina na modernidade, num tempo novo, com uma administração moderna, serena, uma administração que ao mesmo tempo tem firmeza para tomar decisões para parar de varrer as coisas para debaixo do tapete", citou.





No terceiro mandato como deputado na Assembleia Legislativa do Paraná, é o atual presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD). "Os apoios vêm para simbolizar que Londrina vai voltar a ser forte, importante nacionalmente, estadualmente e, principalmente, aqui no âmbito regional", prometeu.





O prefeiturável ainda rebateu o prefeito Marcelo Belinati (PP), que horas antes, no mesmo local de votação, sugeriu que Tiago, supostamente, "estaria trazendo caravanas de outras cidades para tentar fiscalizar o pleito em Londrina". "Hoje não é um dia de acusações, é um dia de alegria, a festa da democracia. A responsabilidade de um prefeito é muito grade. É dia para exaltar o momento histórico para Londrina voltar a ser uma força na economia, socialmente, que melhor cuida das famílias", destacou.