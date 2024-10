Tiago Amaral sai na frente na corrida pela Prefeitura de Londrina no segundo turno

A primeira pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 do segundo turno, divulgada nesta quinta-feira (17), traz o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) na liderança da corrida pela Prefeitura de Londrina com 48,5% das intenções de voto. A ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), soma 33,5%.





Foram entrevistados 1.064 londrinenses entre os dias 12 e 14 de outubro. A margem de erro máxima é de 3% para mais ou para menos, e o nível de confiança é estimado em 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número PR-05212/2024.

A pesquisa captou o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que começou na última sexta-feira (11) com ataques mútuos entre os candidatos. Por outro lado, não mensurou o impacto do debate realizado na segunda-feira (14) pela TV Tarobá, quando os postulantes ao cargo de prefeito trocaram acusações.





No cenário estimulado, quando o nome dos prefeituráveis é apresentado, Tiago Amaral aparece na liderança com 48,5% dos votos. Maria Tereza soma 33,5%. 10% dos entrevistados estão indecisos e 8% responderam nenhum, branco ou nulo. Considerando os votos válidos, excluindo brancos e nulos, o deputado marca 59% e a ex-secretária, 41%.

Amaral também aparece na frente na espontânea, com 41%. A candidata do PP soma 29%. Sem apresentar o nome dos candidatos, o percentual de entrevistados que não sabe em quem votar sobe para 19,5%. Outros 10,5% responderam nenhum, branco ou nulo.





"A eleição em Londrina, hoje, ainda está aberta. A eleição agora vai se afunilar, são os dez últimos dias. Essa reta final vai ser muito intensa para a definição do nosso próximo prefeito", afirma o diretor estatístico do Instituto Multicultural, Edmilson Leite.

DEFINIÇÃO DO VOTO





O levantamento perguntou aos eleitores quando eles definiram o voto no primeiro turno: 40,5% responderam que a definição ocorreu pelo menos um mês antes do pleito; 16% uma semana antes; e 13,5%, 15 dias antes. 11,5% responderam no dia da eleição e 9%, na véspera; não sabe ou não lembra, 9,5%.





