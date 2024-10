Tio de Paquetá ganha habeas corpus no STF para ficar em silêncio na CPI

Bruno Tolentino, tio do meia Lucas Paquetá, conseguiu um habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) que dá a ele o direito de ficar em silêncio no depoimento à CPI das Apostas, no Senado.





A decisão favorável a Bruno Tolentino foi concedida pelo ministro Nunes Marques.





A defesa argumentou -e o ministro concordou- que o depoimento de Bruno Tolentino, na verdade, não seria apenas como testemunha, mas como "coinvestigado".





Bruno foi convocado, e por isso é obrigado a comparecer. A convocação se deu após o UOL mostrar que ele e o filho, Yan, fizeram depósitos totalizando R$ 40 mil na conta do atacante Luiz Henrique, à época no Bétis. O jogador atualmente defende o Botafogo.





O tio de Paquetá admitiu os depósitos e disse que não se tratava de algo relacionado a apostas e, sim, o pagamento de empréstimo. Tolentino disse que já apostou (e ganhou dinheiro) em eventos de Luiz Henrique e do próprio sobrinho, mas sem informação privilegiada.





Em face do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus para garantir ao paciente: o direito ao silêncio, a não assumir o compromisso de falar a verdade (em razão da condição de investigado e não de testemunha), à assistência de advogado e a não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício desses direitos. Nunes Marques, ministro do STF





MAIS HABEAS CORPUS





A decisão segue entendimentos recentes da Suprema Corte. Há medidas em vigor, inclusive, com outros dois convocados pela CPI, a influenciadora Deolane Bezerra e o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho.





Deolane e Darwin estão convocados para esta terça-feira (29). Já Bruno Tolentino, e o próprio Paquetá, estão agendados para a reunião de quarta-feira (30).





Paquetá tentou adiar a presença na CPI, pedindo que ela só acontecesse em dezembro, depois de enviar a defesa à Federação Inglesa.





O jogador é acusado de ter tomado cartão propositalmente em quatro partidas da Premier League para influenciar o mercado de apostas.





O alerta em relação ao quarto jogo dele (West Ham x Aston Villa) foi emitido por empresas de monitoramento em uma aposta casada com uma partida de Luiz Henrique (Bétis x Villarreal), em 11 de março de 2023.





A Federação Inglesa, inclusive, apura se há envolvimento de pessoas próximas a Paquetá. Bruno Tolentino é um deles.





