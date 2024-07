Trabalho de base no PT ‘é minha obrigação’, diz André Vargas em Londrina

Uma figura bastante tietada na convenção da Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) neste sábado (20), em Londrina, foi o ex-deputado federal André Vargas (PT).





O deputado foi o primeiro político condenado pela Operação Lava Jato, tendo ficado preso entre 2015 e 2018. Depois, o STF (Supremo Tribunal Federal) anulou suas condenações e o caso foi remetido à Justiça Federal do DF (Distrito Federal).

Atualmente, além de cuidar da sua propriedade rural em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), onde planta pitaia, o ex-deputado tem sido agente central no trabalho de base do PT.







À FOLHA, Vargas diz que é sua obrigação correr aos municípios e estimular as candidaturas petistas. "E mostrar que o que aconteceu conosco foi uma perseguição política. Não comigo, mas com o PT e o presidente Lula."





“Na verdade, é um trabalho de base, de militância, que é a minha obrigação por tudo que o PT me deu, por tudo que a região me deu, a cidade me deu. Foram três mandatos de deputado e eu tenho muito orgulho”, afirma.





