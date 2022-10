Transtornos das chuvas não vão atrapalhar eleições no PR, afirma TRE

O temporal de sábado (29) na véspera da eleição deixou prejuízo e causou transtornos em diversos municípios do Estado. Várias cidades amanheceram neste domingo (30) ainda sem energia, principalmente na região de Ivaiporã (Noroeste). De acordo com o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), o problema não vai interferir na votação, já que as urnas eletrônicas têm autonomia para funcionar sem energia elétrica de seis a dez horas, dependendo do modelo.





Em Londrina, o Colégio Universitário, que é local de votação, estava às escuras nas primeiras horas do dia. “A eleição está sucedendo com tranquilidade. Durante a madrugada tivemos alguns incidentes em razão das chuvas, mas está tudo resolvido. As seções eleitorais estão em pleno funcionamento”, garantiu o presidente do Tribunal, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.

No início dos trabalhos, em Curitiba, foi feito o teste de integridade das urnas pelo TRE-PR. “Conclamo que as pessoas venham com tranquilidade, tragam e-título ou outro documento com foto”, orientou.





Segundo a Copel, cerca de 60 mil imóveis estão sem energia em razão das fortes chuvas na manhã deste domingo. Este número chegou a mais de 250 mil no momento mais crítico. Três torres de duas linhas de transmissão caíram na região Norte. A reconstrução está prevista para segunda-feira (31).





A companhia informou que desde que iniciou os serviços para recompor a rede de energia elétrica, no sábado, está em contato permanente com o Tribunal Regional Eleitoral para priorizar as regiões sem energia que possuem zonas eleitorais.