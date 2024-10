Tribunal Regional Eleitoral incentiva eleitores a votar no dia 27 de outubro

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ) segue com a campanha para incentivar os eleitores a votar no segundo turno das Eleições 2024, que acontece no dia 27 de outubro, em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa.





Ao todo, nos 701 locais de votação dos três municípios, são esperados 2.082.915 eleitores e eleitoras. É importante lembrar que quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo.

As eleitoras e eleitores terão a oportunidade de decidir quem serão seus representantes no Executivo Municipal. As prefeitas e os prefeitos são os responsáveis por políticas que afetam o dia a dia de todas as pessoas. As decisões têm impacto nas áreas de saúde, transporte, educação e segurança, entre outras.





ABSTENÇÕES NO PRIMEIRO TURNO





Em Curitiba, a abstenção no primeiro turno das Eleições 2024 foi de 27,74%, enquanto nas Eleições Municipais de 2020 foi de 30,18%.





Em Londrina, a abstenção no primeiro turno das Eleições 2024 foi de 27,27%, enquanto nas Eleições Municipais de 2020 foi de 25,87%.





Em Ponta Grossa, a abstenção no primeiro turno das Eleições 2024 foi de 23,98%, enquanto nas Eleições Municipais de 2020 foi de 23,02%.





