Troca de comando da PM em Cornélio Procópio é criticada por deputados

A troca de comando da Polícia Militar de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) foi alvo de debate e críticas de deputados estaduais na sessão desta segunda-feira (21) na AL (Assembleia Legislativa ) do Paraná. A mudança ocorreu um dia após evento público com a presença do governador Ratinho Junior (PSD) ao município em inauguração de um colégio na última quinta-feira (17). No episódio, o governador foi recebido com protesto de militares e a comitiva chegou a ser encurralada e vaiada pelos manifestantes.

Já na sexta-feira (18) foi publicada pelo Comando Geral da PM a transferências de serviços para Londrina dos majores Jeferson Busnello, comandante do batalhão de Cornélio, e o subcomandante Helde Dantas, que há vários anos prestavam serviços à comunidade local.

Segundo o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que é da base do governador na AL, o Executivo deve fazer uma apuração mais minuciosa sobre a responsabilidade no incidente em Cornélio. O parlamentar criticou a mudança no comando e elogiou a atuação dos ex-comandantes.







"O governo não pode aceitar que uma injustiça dessa seja estabelecida. É necessário restabelecer o comando do 15º Batalhão ao major Busnello e o subcomando ao Major Dantas. Quem abriu o portão aos manifestantes foi um policial militar da Casa Militar da Governadoria. Não se pode querer punir dois comandantes exemplares que cumprem o seu dever por conta da manifestação. A manifestação é legítima, é democrática, faz parte do processo que nós vivemos. Esse foi o entendimento do governador e não tratou ninguém com hostilidade. O que foi uma trapalhada de nos colocar no meio dos manifestantes. Houve erro na condução da Casa Militar", disse Romanelli, que é o 1º secretário da Assembleia.





