Ratinho Jr. desconversa sobre quem vai apoiar nas eleições presidenciais

Em evento ao lado de deputados estaduais e federais que são seus aliados políticos no Norte do Estado, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), desconversou ao ser questionado sobre a campanha eleitoral.

O chefe do Executivo disse em coletiva de imprensa em Londrina nesta sexta-feira (5) que ainda faltam oito meses para o primeiro turno e, segundo ele, é cedo para definir qual palanque irá dividir no Estado entre os pré-candidatos à presidência da República.

"Ainda está muito longe da eleição. Faltam oito meses. Essa antecipação da discussão da eleição cria um clima muito ruim. Eu estou muito mais preocupado nesse momento é com a retomada da economia, que o Paraná está indo muito bem, tivemos a maior geração de emprego da história, com 72 mil empregos gerados no Paraná no ano passado, a preocupação de fazer as obras de infraestrutura. O momento de discussão política é lá na frente, nas convenções partidárias", afirmou Ratinho Junior, sem responder quem pretende apoiar entre os presidenciáveis que aparecem nas pesquisas.







