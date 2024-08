UEL diz que evento com Bolsonaro não será no Teatro Ouro Verde

Após a confirmação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Londrina no sábado (31) para um evento em apoio à candidatura a prefeito de Tiago Amaral (PSD) às 10h30, no Calçadão da avenida Paraná, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, a UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio da Casa de Cultura, se manifestou nesta quarta-feira (28) para dizer que o Ouro Verde não foi cedido “para realização de ato político ou atividades de cunho político”.







A reação da universidade - e de pessoas ligadas ao setor cultural - veio porque, em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Bolsonaro cita que, no sábado, haverá “grande encontro” no “Cine Teatro Ouro Verde”. O vídeo também trazia a informação “Local: Cine Teatro Ouro Verde”.

Por outro lado, a assessoria do deputado federal Filipe Barros (PL), que vai receber Bolsonaro, informou em nota que o evento será no Calçadão, em frente ao Ouro Verde, e não dentro do equipamento cultural. A mesma informação foi divulgada por Amaral, citando que a ação será em frente ao teatro. Ou seja, o espaço foi citado como referência.





REAÇÕES





Uma primeira nota foi divulgada no perfil do Ouro Verde na noite de terça (27), negando a realização do evento no espaço e dizendo que “o nome do teatro está sendo utilizado indevidamente por um partido e seu candidato”. Depois, a manifestação foi excluída e a UEL divulgou uma nota oficial.





