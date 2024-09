UEL e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná firmam acordo para pesquisar crimes cibernéticos

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) e o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) formalizaram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de viabilizar pesquisas e ações de enfrentamento às novas modalidades de crimes cibernéticos envolvendo, principalmente, agentes públicos e eleitores.





A parceria foi assinada na sexta-feira (13) pela reitora, professora Marta Favaro, e o presidente do TRE-PR, o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, no Gabinete da Reitoria.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme o desembargador, a iniciativa é a primeira desta natureza reunindo o Poder Judiciário paranaense e uma Instituição de Ensino Superior.





Os objetivos envolvem a realização de cursos de capacitação para servidores e o desenvolvimento de pesquisas em conjunto nas áreas de IA (Inteligência Artificial), proteção de dados, combate à desinformação e segurança cibernética aplicadas ao processo eleitoral.



Publicidade





A reitora da UEL destaca que a possibilidade de unir o time de professores, pesquisadores e estudantes da universidade à equipe do TRE será muito importante no enfrentamento à desinformação e na busca por uma cultura de paz.





“A parceria é muito positiva. É um processo de busca por uma transformação positiva. Pretendemos criar produtos e propor um serviço que mude esta cultura que está instalada e instale uma cultura de paz”, afirma.

Publicidade





O desembargador avalia que a parceria não é benéfica apenas para a área do Direito. “Porque a desinformação nas eleições não fica só no campo do Direito, mas na questão da Informática, Psicologia, Ciência Política, da Sociologia. Ela é multidisciplinar, envolve vários campos do conhecimento”, explica.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: