UEL sedia debate entre candidatos ao Governo do Paraná nesta quinta

Está marcado para esta quinta-feira (1º) o debate com candidatos ao Governo do Estado do Paraná, promovido pelo Coletivo de Sindicatos de Londrina, a partir das 9h30, na UEL (Universidade Estadual de Londrina). O evento será no Anfiteatro Cyro Grossi do CCB (Centro de Ciências Biológicas).





A sabatina terá as presenças dos candidatos Roberto Requião (PT), Ricardo Gomyde (PDT) e Ângela Machado (PSOL). O candidato Ratinho Júnior comunicou que não participará do evento devido a outro compromisso em sua agenda. Os convites foram feitos para os candidatos que contam com representação no Congresso Nacional, conforme determina a lei.

A organização é do Coletivo de Sindicatos de Londrina e a mediação será do jornalista Fábio Silveira. O evento tem o apoio da Rádio UEL FM, do Diretório Central do Estudantes (DCE), do Portal Verdade e será transmitido pelo YouTube.





Para Fábio Silveira, jornalista e mediador do debate, é importante que os candidatos compareçam e se exponham. "O período de campanha é um momento privilegiado para que os cidadãos tenham acesso aqueles que estão se candidatando aos cargos públicos. Passadas as eleições esse contato infelizmente é mais raro e o distanciamento é a regra", declarou Silveira.

Elsa Caldeira, assessora de imprensa do Coletivo de Sindicatos de Londrina, afirma que o debate tem um papel importante no processo democrático. "O debate dá oportunidade para que os candidatos possam apresentar suas propostas e permite aos representantes dos trabalhadores a fazerem perguntas sobre temas que afetam as categorias", pontuou.





A entrada no evento é livre e gratuita.

