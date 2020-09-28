Veja a lista de candidatos a prefeito e a vereador em Cambé

Abdias Pinheiro/ASCOM/TSE/Fotos Públicas
As dez cadeiras na Câmara de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) serão disputadas por 208 candidatos. Já para a cadeira de prefeito, a disputa é entre seis candidatos: Benê Filho (PODE), Conrado Scheller (DEM), Dalto (PSDB), Jorge Teorodo (MDB), Paulo Soares (PL) e Professor Rômulo (Cidadania).
O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro e o segundo turno será realizado em 29 de novembro.
Confira a lista em ordem alfabética como os nomes disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Nome de urna Número Partido
ADEMILSON 15456 MDB
ADEMIR DA SAÚDE 43123 PV
ALAN COLONHA 23223 CIDADANIA
ALENCAR DINIZ 19966 PODE
ALINE DE FREITAS 36817 PTC
ALINE LOPES 10313 REPUBLICANOS
ALLAN DO SUPERMERCADO PLANOS 22321 PL
AMAURI BISTERSO 19777 PODE
ANA CLAUDIA DA SAÚDE 23300 CIDADANIA
ANDRE GUIZILINI 12123 PDT
ANDRÉ PASSARINHO 14141 PTB
ANGÉLICA 43111 PV
ÁVILA 10510 REPUBLICANOS
BADU DA SAÚDE 19789 PODE
BEL DO ANA ROSA 23456 CIDADANIA
BERNADETE DO TAROBÁ 23136 CIDADANIA
BERRO 25555 DEM
BETINHO DA RECICLAGEM 17555 PSL
BILÃO PEDREIRO 55456 PSD
BILL DA PADARIA 40000 PSB
BUDA 43456 PV
CACILDA KAKA 12530 PDT
CARLINHOS DA AMBULÂNCIA 14222 PTB
CARLINHOS DO GÁS 55013 PSD
CELINO CAMARGO 36333 PTC
CELSO COSTA 15010 MDB
CHRIS CAR DO LAVA RÁPIDO 25252 DEM
CIDINHA DO SOCIAL 40555 PSB
CIDINHA PASCUETO 55678 PSD
CIDO 36234 PTC
CLEBER 10321 REPUBLICANOS
CLEIDE DO SINDICATO 55125 PSD
CLEU 14101 PTB
CLOVINHO 55055 PSD
DANIEL DA PADARIA SILVA 40456 PSB
DAVI DA IGREJA 55555 PSD
DEFU MONTEIRO 17111 PSL
DELEGADO ROBERTO 17007 PSL
DENYS RUSSO 20202 PSC
DOLORES OSSETTI 40777 PSB
DR FERNANDO LIMA 25025 DEM
DR RODRIGO MARTINS 25007 DEM
EDILSO DO POSTO TREVO 22580 PL
EDNAEL/DINA 22777 PL
EDNA SALVIANO 45456 PSDB
EDSON DA AUTO ESCOLA 45133 PSDB
EDSON LAGARTO 36043 PTC
EDUARDO BONI 45000 PSDB
ELIAS DO GUINCHO 14000 PTB
ELO CANEDO 23222 CIDADANIA
ELZA DO CAMPOS VERDES 20123 PSC
ELZA DO CONSELHO 25123 DEM
É O DEIVIS 20000 PSC
FABIANA 15080 MDB
FABIO DONIZETE/FABIN 28281 PRTB
FÁBIO FERNANDES PIO 23023 CIDADANIA
FRAN 43043 PV
FU PAVIANI 45555 PSDB
GALEGO 17123 PSL
GARRINCHA 12345 PDT
GRILO FALANTE 19570 PODE
HARON ARAUJO 55300 PSD
HERMINIA PACHECO ''NONA'' 45252 PSDB
IGOR MATEUS 22456 PL
INDIANARA 36222 PTC
IRINEU DEFENDE 12255 PDT
IRMÃO DA PADARIA 23800 CIDADANIA
IRMÃO JORGE 20010 PSC
JAPONESA DO TRANSITO 15777 MDB
JEAN RIBEIRO 43453 PV
JEFFERSON DA FARMÁCIA D'ALZIRA 25222 DEM
JENNIFER PANICIO 22123 PL
JESSICA 36133 PTC
JÔ 10777 REPUBLICANOS
JOÃO ALGARRÃO 10100 REPUBLICANOS
JOÃO COSTA 20099 PSC
JOÃO SANFONEIRO 36123 PTC
JOAQUIM AMARAL VICENTINO 15222 MDB
JOAQUIM MORALEZ 43947 PV
JÔ DO PASTEL 22435 PL
JOSELI 10444 REPUBLICANOS
JOSIANE TARDIOLLE 40123 PSB
JOSI DA SAUDE 17127 PSL
JOTA GÁS 55100 PSD
JU DA SAÚDE 10101 REPUBLICANOS
JULIANO XAVIER 40400 PSB
JULIO BESERRA 40789 PSB
JULIO D MELLO 15147 MDB
JU RODRIGUES 45789 PSDB
KEILA ADVOGADA 20020 PSC
LAÉRCIO DE LIMA RÁDIO ESPORTE 25345 DEM
LARISSA PIZAIA 22130 PL
LEKÃO DO ANA ROSA 22222 PL
LEONARDO DALTO GANAZZA 45256 PSDB
LIDIANE SOARES DA SILVA PAES 45115 PSDB
LOURDES CARNEIRO 25888 DEM
LOURIVAL MOTO TAXI 15033 MDB
LUANA DA CAIXA 14258 PTB
LUANA TOYOSHI 40248 PSB
LUCAS MATEUS 36076 PTC
LUCAS MIL GRAU 19069 PODE
MAGNATA 15190 MDB
MANEZINHO DA RAÇÃO 40329 PSB
MANOLO DO SALGADO 40240 PSB
MARCÃO PADEIRO 40321 PSB
MARCELO DO CARMO 17700 PSL
MARCIA DA CRECHE 17789 PSL
MARIA DO CAMPO 19222 PODE
MARILIS ALCANTARA 22180 PL
MARINALVA PAULO´´'S MUDANÇAS 55657 PSD
MARIO SOM 10123 REPUBLICANOS
MARLENE DA ZUMBA 19456 PODE
MARLENE MESSIAS 43010 PV
MARLI 12011 PDT
MARLI GAFFO 15123 MDB
MARLY TIMOTEO 55070 PSD
MARQUINHO DO ALARME 19000 PODE
MARQUINHO LIMA 17222 PSL
MARROM DIVULGASOM 40040 PSB
MATEUS HAULY 45145 PSDB
MAZZOLA 25456 DEM
MESTRE ANDRE 22345 PL
MILIANE MAFRA 28203 PRTB
MINA DA UNIDEF 14147 PTB
MIRIAN MARTINS 14603 PTB
MISSIONÁRIA LEONILDA 19123 PODE
NEIDE OLIMPIO 36113 PTC
NEIVA DINIZ 15234 MDB
NERY AUTO ESCOLA CAMBE 15000 MDB
NEY DO GÁS 14010 PTB
NICO MAGALHÃES 23777 CIDADANIA
NILSON DA BAHIA 25111 DEM
NILSON MEIRELES DO GÁS 15120 MDB
ODAIR DA FARMACIA 22022 PL
ODAIR PAVIANI 45123 PSDB
OLIVEIRA 10110 REPUBLICANOS
ORLANDO DO BRATISLAVA 23444 CIDADANIA
OSMARZINHO 12312 PDT
OSNI INVESTIGADOR 25090 DEM
OSVALDO BARDOLA 43100 PV
OSVALDO CABEÇÃO 36111 PTC
PASTORA ROSA 22333 PL
PASTOR REGINALDO 28777 PRTB
PASTOR WILSON DIAS 10017 REPUBLICANOS
PAULINHA 10111 REPUBLICANOS
PAULINHO ELETRICISTA ESPORTE 17110 PSL
PEDRINHO DA PADARIA 22500 PL
PEDRINHO DA SOS 43190 PV
PERNILONGO 12311 PDT
PI DA TERRAPLENAGEM 12612 PDT
PINDUCA 36036 PTC
PRISCILA 36137 PTC
PROFESSORA ELZA 23323 CIDADANIA
PROFESSORA IRACEMA JAMAL 45678 PSDB
PROFESSORA LUCIANA 17170 PSL
PROFESSOR FABIO HAULY 45777 PSDB
PROFESSOR FERNANDO 15015 MDB
PROFESSOR VALDIR 23334 CIDADANIA
PROF FATIMA MANDELLI 14567 PTB
PROF TIAGO 45278 PSDB
RAFAEL STABELINI 55153 PSD
REGINA DE FREITAS 19150 PODE
REJIANE 43000 PV
RENAN GALETI 28456 PRTB
RICARDO DA PREFEITURA 43777 PV
ROGÉRIO FRANCAL 19019 PODE
ROGÉRIO RAMAZOTTI 10555 REPUBLICANOS
ROGÉRIO RAMOS 22707 PL
RONALDO BROTHER 28123 PRTB
RONI BLACK JR 43789 PV
ROSANGELA LEMES 14123 PTB
RUBENS SANTOS 19999 PODE
SAMARA GODOI 19900 PODE
SANDRA DPVAT 14444 PTB
SANDRO RIBEIRO 19020 PODE
SÉRGIO DO POSTO PIRÂMIDE 22300 PL
SÉRGIO O JÓIA DO ANA ROSA 28072 PRTB
SILAS CASSIANO CORRETOR 23333 CIDADANIA
SILVIO VIDOTTE 15678 MDB
SIRLENE FILHA DO TIO ZÉ 12513 PDT
SOLANGE LOPES 25191 DEM
SOL GARI 40155 PSB
SONIA 43234 PV
TATIANE RIGONE 25262 DEM
TELMA GAMBA 17777 PSL
TEREZINHA 28147 PRTB
TIÃO 36789 PTC
TIL KRIGUER 40111 PSB
TIM DO CALDO DE CANA 36457 PTC
TIO RAEL 43333 PV
TOKINHO 14024 PTB
TONINHO DO ANA ROSA 23200 CIDADANIA
VAGNER 10222 REPUBLICANOS
VALDINEI GUILAU 17333 PSL
VALDINEI NUNES MOTO BOY 40333 PSB
VALMIR MAGRÃO 28111 PRTB
VALNEA BIANCONI 17020 PSL
VANIA ASSISTENTE SOCIAL 15555 MDB
VAQUINHA DA AMBULANCIA 23000 CIDADANIA
VERA MÁRCIA 10010 REPUBLICANOS
VIVIANI DO MERCADO VALARINI 25321 DEM
WAGNER SANTOS 10333 REPUBLICANOS
WAGNER SITTA 23123 CIDADANIA
WALACE GOIS 19380 PODE
ZÉ GUILHERME 14555 PTB
ZE LUIZ 12220 PDT
ZÉ LUIZ 43211 PV
ZÉ RIBEIRO 55123 PSD
Os nomes dos candidatos foram consultados no sistema de divulgação de candidaturas do TSE, o DivulgaCand, que você pode acessar aqui.
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Redaçao Bonde