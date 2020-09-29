Veja quem são os candidatos a prefeito e vereador em Arapongas

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As 15 cadeiras para a Câmara de Vereadores de Arapongas serão disputadas por 277 candidatos. Para prefeito, são sete concorrentes: Angelica Enfermeira (PROS), 90; Dr. Valdecir Oliveira (PRTB), 28; Fernando Gauchinho (PTC), 36; Guto Grassano (PODE), 19; Pedro Paulo Bazana (PV), 43; Sergio Onofre (PSC), 20; e Waldyr Pugliesi (MDB), 15.
Os candidatos a vice-prefeito são: Roberto Rozzi (Avante), Giovana Zanin Baroneza (PRTB), Prof Tiago (PTC), Lusia Constantino (PODE), Luciano Martins (Republicanos), Jair Milani (DEM) e Fernando Berestino (MDB), respectivamente.
Confira a lista, em ordem alfabética, como os nomes dos candidatos a vereador disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral no sistema DivulgaCand - acesse aqui.
Nome Urna Número Partido
ADAUTO FORNAZIERI 90456 PROS
ADILSON MARTINEZ 17123 PSL
ADRIANA CARMONA 55111 PSD
AGNELSON GALASSI 55000 PSD
ALEF GRANEIRO 36063 PTC
ALEMÃO DO BAR 25888 DEM
ALEMÃO DO PEN DRIVE 43444 PV
ALISSON DA "SANTA CASA" 28000 PRTB
AMANDA CRISTINA 14604 PTB
ANA BEATRIZ RECH 55138 PSD
ANA FLÁVIA 13123 PT
ANA MARIA SPINARDI 27800 DC
ANA MARINHO 90135 PROS
ANDERSON CIANFA 28070 PRTB
ANDERSON SILVA 19444 PODE
ANDRESSA CANTORA 55222 PSD
ANIBAL DA ESPETARIA 17290 PSL
ANINHA HIPOLITO DRA BANANINHA 90321 PROS
ARGENTINO DO BAR 90444 PROS
ARLINDINHO DA CRUZ 43100 PV
ARNALDO AUTO PEÇAS ANDORINHAS 12123 PDT
ARNALDO DO POVO 14123 PTB
AROLDO PAGAN 19456 PODE
BAIANO PONTO PÉ QUENTE 15555 MDB
BALESTRA D'MELLO 22789 PL
BARBOSA 25000 DEM
BARRETO 15000 MDB
BATATA DA CHARMY 27888 DC
BEL DO TROPICAL 20121 PSC
BEL ENFERMEIRA 20580 PSC
BENTINHO LOPES 20216 PSC
BETÃO MULLER 19517 PODE
BETH 14180 PTB
BETO BARBOSA 36136 PTC
BIA DO FUTEBOL 22000 PL
BIGUA 36736 PTC
BILLI JHOLL 25525 DEM
BRENDA DE PAULA 55051 PSD
BRUNA CALIXTO 22088 PL
CABO JOSIAS 28191 PRTB
CALDEIRA DO BAR 15456 MDB
CAPETA 55622 PSD
CECÉU 20120 PSC
CHICO PEDREIRO 22566 PL
CHIQUINHO DO BAZAR 55010 PSD
CIDINHA 15182 MDB
CIDINHA DA "SAGRADA FAMILIA" 28775 PRTB
CIDINHA DA SAUDE 55800 PSD
CIDO BIGORNA 25045 DEM
CIDO DA FARMÁCIA 15999 MDB
CLAUDEMIR COWBOY 19757 PODE
CLAUDEMIR INSTRUTOR 15233 MDB
CLAUDIA LENS 10001 REPUBLICANOS
CLAUDINHA 25111 DEM
CLAUDIO FORATO 43143 PV
CLEIDE BISCA 28028 PRTB
CORINTHIANO 14910 PTB
CORRETORA MARCIA ALVES 25369 DEM
COXINHA OSVALDO SIMOES DE MELO 55633 PSD
DANIEL 36789 PTC
DANIEL BISPO 10234 REPUBLICANOS
DANY BARROS 90007 PROS
DAYANA 36123 PTC
DÉCIO ROSANELLI 19119 PODE
DEMI 43043 PV
DEVA MOTORISTA 55678 PSD
DIDI DO GAS 27001 DC
DONI 43369 PV
DOUGLAS PEDROSO 14444 PTB
DR ANDRÉ QUIROGA 27907 DC
DRA. SIMONE SPONTON 28128 PRTB
DR CALIXTO 22122 PL
DR EDVALDO BARBOZA 15007 MDB
DR. FERNANDO OLIVEIRA 28333 PRTB
DR RUBENS OLIVEIRA 55145 PSD
EDER DA FEIRA BAIANINHO 90999 PROS
EDINALDO DO ESPORTE 19007 PODE
ÉDIO DE OLIVEIRA 43123 PV
EDIVALDO ZARAMELLA 20000 PSC
EDU AQUILES 17456 PSL
EDUARDO ANTONIASSI 22222 PL
EDUARDO BELANSSON 28355 PRTB
EDUARDO FIALHO 25055 DEM
ELIANA 36521 PTC
ELIANE FEREIRA 43666 PV
ELIAS BOCA RICA 25251 DEM
ELIZIARIA CAMPOS 15229 MDB
ELVIS SANTI 17321 PSL
EMERSON MAZARAO 27333 DC
ESQUERDINHA PIPAS 17470 PSL
EVANDRO RABITO 55155 PSD
EVANDRO ZORZELA 14111 PTB
EVANILDO COGORNI 27000 DC
EVERTON PAULO 14555 PTB
FABIO PAGANINI 55233 PSD
FABIO PEREIRA 43210 PV
FEIO DO EVENTO 15190 MDB
FELIPE SÁBIO 27007 DC
FERNANDA 36623 PTC
FERNANDO MOTA 43234 PV
FERNANDO PALOCO 10110 REPUBLICANOS
FERNANDO PRESENTES 36666 PTC
FLAVINHA SILVA 90192 PROS
GABRIELLA RICCI 20222 PSC
GERALDO HOMEM 10848 REPUBLICANOS
GM OLIVEIRA 20153 PSC
GREISE BETIOL 15777 MDB
GUAÍRA 28010 PRTB
GUARACI DO CALDO DE CANA 25333 DEM
HAROLDO DAMIÃO 28023 PRTB
HELDER PERES 20099 PSC
HENRIQUE FERNANDO 19133 PODE
ILSON LINGUIÇA 17753 PSL
IRMÃ EDNA 22633 PL
ISAIAS AMARAL 23123 CIDADANIA
ITAMAR DO CANTINHO MINEIRO 27236 DC
IVONE MADRONA 43500 PV
IVONETE DA FARMÁCIA 15123 MDB
JAIR HODAS 90055 PROS
JAPONÊS 17971 PSL
JESSICA 36111 PTC
JESSICA ASSIS 22464 PL
JOÃO RATO 22614 PL
JOÃO VITOR DA RÁDIO 20889 PSC
JOAO VITOR SALES 55555 PSD
JOSEFINA HERREIRA 22021 PL
JOSEMAR DISK ENTREGAS 19500 PODE
JOSÉ SATO 28960 PRTB
JOSI DO MOTO TAXI 17137 PSL
JOSILENE TACONI ACS 27222 DC
JOSY MORAIS 10145 REPUBLICANOS
JULIO PATÃO 90277 PROS
JUNIOR GERALDINI 28444 PRTB
KARINA DA STOP 27027 DC
LAIR CIANFA BARBEIRO 10966 REPUBLICANOS
LÁZARO MARTINS 10122 REPUBLICANOS
LEANDRO BARBEIRO 20888 PSC
LEANDRO DO BAR 27037 DC
LEANDRO PEREIRA 22123 PL
LEO PAMONHEIRO 14222 PTB
LEVI DO HANDEBOL 20150 PSC
LOBATO 22644 PL
LUCAS MAIA 90650 PROS
LUCAS SEGURANÇA 20620 PSC
LU GASPARINI 14020 PTB
LUIS DO PARAQUEDISMO 14741 PTB
LUIS PAULO MASSULO 25023 DEM
LUIZ ANTONIO BATERA 13777 PT
LUIZ COM Z 27017 DC
MAGALI CESTARI 14144 PTB
MAICOM BORRACHEIRO 20020 PSC
MAJOR ARDUIN 20190 PSC
MANINHO 14777 PTB
MARCELÃO DA ZONA SUL 27123 DC
MARCELO ARGOLO ZAZU 17533 PSL
MARCIA 25255 DEM
MARCIO MOSQUETE 22580 PL
MARCIO NICKE 55133 PSD
MÁRCIO SANTOS 15908 MDB
MARCO AVILA 55777 PSD
MARIA MADALENA CARNEIRO 17415 PSL
MARILENE MOURA 17553 PSL
MARILI SOARES BOZINA 17469 PSL
MARILSA DA EDUCAÇÃO 20777 PSC
MARINGÁ 22622 PL
MARISA SANTOS 43300 PV
MÁRJORI 28888 PRTB
MARLENE PIO 12012 PDT
MARTA PILATTI 20520 PSC
MATHEUS 36333 PTC
MATHEUS 14789 PTB
MAYARA BARDI 14017 PTB
MEIRY FARIAS 28500 PRTB
MICHEL GUEDES 19123 PODE
MIGUEL MESSIAS 20456 PSC
MISSIONÁRIO MARCELO FOGAÇA 19019 PODE
NEGÃO DO AR 36547 PTC
NÉIA 36555 PTC
NEI M.A. MOTO AMIGOS 27999 DC
NELMA DO "ALTO COQUEIRAL" 28388 PRTB
NELSON JOAQUIM 55620 PSD
NENO HATUMURA 19015 PODE
NETO NOVAES 19001 PODE
NICINHA MANICURE 25222 DEM
OSVALDINHO 20123 PSC
OSVALDO PEDREIRO 19125 PODE
PAMELA LOPES 22523 PL
PARDINI 25190 DEM
PASTOR DAS TRUFAS 17017 PSL
PASTOR DO MERCADO 25380 DEM
PATRÍCIA SILVA 43200 PV
PATRYCK 36000 PTC
PATY COSTA 19024 PODE
PAULÃO ROCK AND ROLL 43000 PV
PAULINHO 36024 PTC
PAULINHO BORO 22555 PL
PAULO GONÇALVES 90000 PROS
PEDRÃO BORRASCA 14567 PTB
PEDRO RONCON 28777 PRTB
PEREIRA GÁS 10000 REPUBLICANOS
PINHEIRO DA GUARDA 27010 DC
POLACO DO BAR 15111 MDB
POTINHA 90123 PROS
PRI MOLIPLAST 19021 PODE
PROF DELCIO 36982 PTC
PROFESSORA ALESSANDRA 10133 REPUBLICANOS
PROFESSORA BETY 19020 PODE
PROFESSORA CLAUDIA MADRONA 19999 PODE
PROFESSORA IZA DO ARQUIMEDES 23012 CIDADANIA
PROFESSOR ALEX OLIVEIRA 43031 PV
PROFESSORA ROSANGELA 90180 PROS
PROFESSORA SILVANA MOLINA 20122 PSC
PROFESSOR FLORISVALDO SEMEÃO 15015 MDB
PROFESSOR JOÃO DO GÁS 43222 PV
PROFESSOR MARCELO 27555 DC
PROF JOAO PAULO 36017 PTC
PROF LUCIANA GUTIERRIS 55888 PSD
PROF WILSINHO 55123 PSD
PROFª TEREZA MALDONADO 14000 PTB
RAFAEL PRADO 90090 PROS
REINALDO "MOTO TAXI" 28546 PRTB
REIVALDO MINISTRO 43789 PV
RENATO CONSTRUTOR 36973 PTC
RENATO MARCHI 36636 PTC
RIBEIRO 22456 PL
RICARDO BOTELHO EDMOTA 10007 REPUBLICANOS
ROBERTINHO DO MOTOTAXI 90033 PROS
RODRIGO DE DEUS 10123 REPUBLICANOS
RODRIGO DOURADO 55755 PSD
ROGÉRIO ANDORINHA 10111 REPUBLICANOS
ROMEU MOURA 22265 PL
ROSA CAVALCANTE 25177 DEM
ROSE DO MANEZINHO 22144 PL
ROSELI DOS DEFICIENTES 27281 DC
ROSINEIA TEIXEIRA 15326 MDB
RUBÃO 25025 DEM
RUBINHO 20171 PSC
SANDRA KIKIKIUUU 10155 REPUBLICANOS
SANTIAGO 27700 DC
SELMA BORGES 19777 PODE
SILMARA DO PLANO DE SAÚDE 25555 DEM
SILVANO SANTOS 25123 DEM
SIMONE SOARES 90222 PROS
SIRLEY DO RAIO X 20193 PSC
SOLDADO ROSA 90190 PROS
SONIA CORRETORA 36036 PTC
SONIA MAGRO 27101 DC
SOUZA 25678 DEM
TANIA BRUNALDI 27033 DC
TATI 90266 PROS
TEREZINHA DA VACINA 17383 PSL
THAIS RODRIGUES 43777 PV
TIA EUGENIA 19147 PODE
TICO DO BAR 90333 PROS
TONHO DA VIOLA 90780 PROS
TONINHO DA AMBULÂNCIA 22022 PL
TONINHO DA SAÚDE 20147 PSC
TOXINHA 55456 PSD
TURATTI 17776 PSL
VAL CAMPOS 27212 DC
VALCINDO CIBA 55055 PSD
VALDECIR TUDINO 25115 DEM
VALDINEIA 43800 PV
VALDIR BELTRAMI 27777 DC
VALDIR VARELA 28417 PRTB
VAL DO PNEU 22777 PL
VALQUIRIA AGUIAR 55001 PSD
VALTER DA ELETRÔNICA 15129 MDB
VIDOTTO 36777 PTC
VLADIMIR ILYICH 19633 PODE
WESLEY EDUARDO 43555 PV
WESLEY FIORI 27456 DC
WILSON GALLO 28013 PRTB
WYNDELL CREPALDI 20017 PSC
ZÉ MARIA 14014 PTB
ZÉ MATTOS 43456 PV
ZEU O ROMÁRIO DA PINTURA 22333 PL
Redação Bonde