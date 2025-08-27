Vereador de Londrina Deivid Wisley perde processo que movia contra Anne Moraes

O vereador de Londrina Deivid Wisley (Republicanos) perdeu o processo de indenização por danos morais que movia contra a também vereadora do município Anne Moraes (PL). A magistrada Thais Macorin Carramaschi de Martin, do 6º Juizado Especial Cível de Londrina, julgou a ação de Wisley improcedente.
De acordo com o documento que a reportagem do Bonde teve acesso, o pedido de indenização foi formalizado na Justiça cerca de um mês depois do primeiro turno das eleições municipais, em 11 de novembro. O vereador alegou que Anne divulgou, via WhatsApp, notícias falsas a seu respeito com o objetivo de prejudicar a sua imagem. Ele pediu R$ 10 mil e que a parlamentar fosse impedida de continuar compartilhando o suposto vídeo ofensivo.
A defesa da antiga proprietária da ADA (Associação Defensora dos Animais) argumentou que as mensagens ocorreram em conversas privadas, sem difamação pública. Ela sustentou que se tratava de manifestações políticas, protegidas pela liberdade de expressão, e pediu a improcedência da ação.
A juíza, na decisão, citou a “teoria da proteção débil do homem público”, pontuando que "pessoas que ocupam cargos públicos estão mais sujeitas a críticas e precisam ter maior tolerância a elas". Devido a isso, a magistrada entendeu que não houve difamação pública nem dano moral configurado, considerando que o caso envolvia embate político e conversas privadas e, por isso, rejeitou o pedido de indenização.
O Portal Bonde entrou em contato com Wisley para saber a versão dele sobre o processo, porém o vereador não quis comentar o assunto. Anne Moraes também foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto.
