Vereador de Londrina Deivid Wisley perde processo que movia contra Anne Moraes

O vereador de Londrina Deivid Wisley (Republicanos) perdeu o processo de indenização por danos morais que movia contra a também vereadora do município Anne Moraes (PL). A magistrada Thais Macorin Carramaschi de Martin, do 6º Juizado Especial Cível de Londrina, julgou a ação de Wisley improcedente.





De acordo com o documento que a reportagem do Bonde teve acesso, o pedido de indenização foi formalizado na Justiça cerca de um mês depois do primeiro turno das eleições municipais, em 11 de novembro. O vereador alegou que Anne divulgou, via WhatsApp, notícias falsas a seu respeito com o objetivo de prejudicar a sua imagem. Ele pediu R$ 10 mil e que a parlamentar fosse impedida de continuar compartilhando o suposto vídeo ofensivo.





A defesa da antiga proprietária da ADA (Associação Defensora dos Animais) argumentou que as mensagens ocorreram em conversas privadas, sem difamação pública. Ela s ustentou que se tratava de manifestações políticas, protegidas pela liberdade de expressão, e pediu a improcedência da ação.





A juíza, na decisão, citou a “teoria da proteção débil do homem público”, pontuando que "pessoas que ocupam cargos públicos estão mais sujeitas a críticas e precisam ter maior tolerância a elas". Devido a isso, a magistrada entendeu que não houve difamação pública nem dano moral configurado, considerando que o caso envolvia embate político e conversas privadas e, por isso, rejeitou o pedido de indenização.





O Portal Bonde entrou em contato com Wisley para saber a versão dele sobre o processo, porém o vereador não quis comentar o assunto. Anne Moraes também foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto.



