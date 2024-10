Vereador Jairo Tamura vai assumir cadeira na Alep em 2025

O vereador Jairo Tamura (União) vai assumir uma das 54 cadeiras da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) em 2025. No pleito de 2022, ele ficou como primeiro suplente do PL (seu ex-partido) após conquistar 29.002 votos. Como o deputado Marcel Micheletto (PL) foi eleito prefeito de Assis Chateaubriand no último domingo (6), Tamura irá herdar a vaga.





Outra mudança ocorrerá com a eleição do deputado Douglas Fabrício (Cidadania) em Campo Mourão (Noroeste), cuja vaga irá para Dr. Leônidas (Cidadania) - conforme divulgado pela própria comunicação da Assembleia.

Atendendo à imprensa nesta terça-feira (8), Tamura garantiu que sua mudança de partido, do PL para o União Brasil na janela partidária deste ano, não deve ser problema na hora de assumir o cargo em Curitiba.





“Antes da mudança eu procurei alguns advogados e, dentro da legislação eleitoral, é permitido para o vereador fazer essa transferência partidária dentro de um limite de tempo”, afirma o parlamentar, que ressalta que seu caso não implica em infidelidade partidária. “É claro que pode haver questionamento, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho embasamento jurídico para isso, para poder questionar, brigar e ser o deputado da região de Londrina.”

Frente a esse cenário, Tamura não descarta retornar ao PL ainda este ano, antes de assumir o cargo.





"O PL já me convidou para retornar ao partido, estamos conversando a respeito disso, porque hoje eu estou no final do mandato [de vereador], numa expectativa dessa vaga. Eu posso ainda mudar de partido, retornar ao PL, como antigamente”, pontua o vereador.





Tamura chegou a anunciar sua pré-candidatura a prefeito pelo União e montar uma chapa de vereadores, mas acabou preterido após interferência do senador Sergio Moro (União) em diretórios paranaenses da legenda.





"Como existia essa possibilidade [de ser deputado], eu preferi não ser candidato a nada e apostar no sucesso dele [Micheletto] em Assis Chateaubriand, como aconteceu agora no domingo. Com esse fato, eu assumo como primeiro suplente, já diplomado pelo TRE [Tribunal Regional Eleitoral], a partir da renúncia dele na Assembleia", finaliza.