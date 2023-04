Vereador retira projeto que proíbe consumo de álcool nas ruas de Londrina

Acabou engavetada — ao menos por ora — a tentativa de proibir o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas de Londrina em qualquer horário do dia. Autor do projeto de lei 51/2023, o vereador Giovani Mattos (PSC) afirmou à FOLHA nesta quarta-feira (5) que decidiu pela retirada temporária do PL. A proposta estava aguardando para entrar na pauta da Comissão de Justiça. O prazo para parecer do colegiado venceria em 22 de abril. O intuito é endurecer a lei 12.744 — desde 2018, a norma municipal já proíbe o consumo do produto em locais públicos das 22h às 8h.





Ainda assim, o início do debate causou polêmica e gerou reações negativas em redes virtuais. Em uma publicação sobre o tema no Instagram da FOLHA, por exemplo, a maioria dos usuários criticou a proposta. Alguns deles escreveram que haveria demandas mais urgentes em Londrina, tais como o fomento ao comércio de rua e o combate à poluição sonora causada por motocicletas e automóveis.

