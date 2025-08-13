Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Morar na rua e internação voluntária

Vereadores de Londrina aprovam projetos que afetam pessoas em situação de rua

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
13 ago 2025 às 17:54

Compartilhar notícia

Foto: Fernando Cremonez/CML
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Os vereadores de Londrina aprovaram, na sessão de terça-feira (12), dois projetos de lei que dizem respeito às pessoas em situação de rua, um desafio enfrentado pelo poder público nos últimos anos. As pautas, consideradas polêmicas e que encontraram resistência durante sua tramitação na CML (Câmara Municipal de Londrina), são de autoria da vereadora Jessicão (PP).


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Uma das matérias institui a internação involuntária (PL 50/2024) no município, estabelecendo procedimentos para a internação de pessoas que apresentem dependência química crônica, transtornos mentais e que estejam em vulnerabilidade, com risco à própria integridade física ou de terceiros. O texto admite a internação involuntária mediante solicitação de familiar, responsável legal ou, na falta destes, por profissional de saúde.


O parecer da Procuradoria Legislativa foi contrário ao PL, entendendo que o texto não traz inovações e reproduz, em linhas gerais, o que diz a legislação geral sobre a internação compulsória. Mesmo assim, a Comissão de Justiça se manifestou a favor da proposta, com voto em separado da vereadora Flávia Cabral (PP), contrária ao texto.

Publicidade


A Comissão de Saúde Mental de Londrina manifestou-se contra o PL nº 50/2024 por três motivos principais: a proposta contrariaria a Política Nacional de Saúde Mental; invadiria competência legislativa exclusiva da União em matéria de seguridade social; e não indicaria fontes de custeio para as medidas previstas.


Em plenário, Jessicão afirmou que o objetivo é enfrentar o que considera ser a realidade de Londrina como “a capital dos moradores de rua”. Segundo ela, a proposta busca oferecer uma oportunidade de mudança. “Existem pessoas que só precisam daqueles primeiros 90 dias para recobrar a consciência e dizer: ‘Eu preciso de ajuda, eu preciso voltar para a minha família’. A internação humanizada é para dar essa chance”, declarou. A vereadora também defendeu o envolvimento das famílias no processo.

Publicidade


O PL passou em primeiro turno no dia 17 de junho e, de volta à pauta, foi aprovado na terça com 15 votos favoráveis e dois contrários (Paula Vicente e Flávia Cabral). Agora, vai para redação final antes de seguir para sanção ou veto do prefeito Tiago Amaral (PSD).


Dormir na rua

Publicidade


Também de autoria de Jessicão, o PL 72/2024, que proíbe a ocupação de praças e espaços públicos de Londrina para moradia, passou em primeiro turno com 14 votos favoráveis e três contrários (Paula Vicente, Matheus Thum e Flávia Cabral). Haverá um prazo de sete dias para apresentação de emendas antes de a matéria voltar ao plenário.


Segundo o PL, pessoas identificadas nessa situação deverão ser encaminhadas ao Centro POP, o serviço especializado para pessoas em situação de rua.

Publicidade


Em seu parecer, a Secretaria Municipal de Assistência Social posicionou-se contra o projeto, alegando que serviços como o Centro POP e o Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) já atendem à população em situação de rua conforme as normativas federais e municipais vigentes. A pasta ressaltou a importância de ações pautadas na dignidade humana e articuladas com outras políticas públicas.


O Conselho Municipal de Assistência Social de Londrina também manifestou-se contrário ao projeto, argumentando que a população em situação de rua enfrenta vulnerabilidades complexas e que as políticas públicas existentes já garantem atendimento adequado, respeitando os direitos humanos e a dignidade desse público.

Publicidade


A assessoria técnica apontou que o projeto fere medida liminar do STF (ADPF nº 976), que veda a remoção compulsória de pessoas em situação de rua. Ainda assim, a Comissão de Justiça se posicionou a favor do PL — com voto em separado da vereadora Paula Vicente, contrária à proposta.


De acordo com a autora, o projeto busca dar segurança jurídica para a GM (Guarda Municipal). “Esse projeto vem com a ideia de ser uma ferramenta para que eles [guardas municipais] possam agir. ‘Olha, você não pode dormir na rua, você não pode dormir na praça’. A Assistência Social vai precisar se organizar para ter mais vagas, por exemplo, de albergue, para a pessoa ter um lugar para dormir. Então, precisa ter uma organização”, disse Jessicão.

Publicidade


“Para onde a gente vai levar essas pessoas? Primeiro, a Secretaria de Assistência Social não sabe quantas pessoas tem na rua. A gente pergunta: para a Câmara eles falam uma coisa, para a imprensa falam outra. Segundo, não tem vaga para todo mundo em abrigos”, criticou a vereadora Paula Vicente.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



Leia também:


Imagem
Solto pela Justiça, homem agride ex e a deixa em estado grave em Londrina
Uma mulher está internada em estado grave no Hospital Santa Casa, em Londrina, após ser agredida violentamente pelo companheiro, que hav
Política câmara de vereadores Câmara Municipal de Londrina Jessicão Projeto de Lei pessoa em situação de rua
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas