Foi hospitalizada

Solto pela Justiça, homem agride ex e a deixa em estado grave em Londrina

Luís Fernando Wiltemburg - Redação Bonde
13 ago 2025 às 14:05

Reprodução/5º BPM
Uma mulher está internada em estado grave no Hospital Santa Casa, em Londrina, após ser agredida violentamente pelo companheiro, que havia sido colocado em liberdade pela Justiça em audiência de custódia, poucos dias depois de ter sido preso em cumprimento de dois mandados judiciais de prisão.


O suspeito foi preso no sábado (9), no distrito londrinense de Paiquerê, num cumprimento de mandados de prisão em aberto por roubo agravado e tráfico de drogas. Os policiais chegaram até ele após denúnica anônima e ouviram da companheira dele que havia passado por episódios de agressões e cárcere privado.

Segundo o porta-voz do 5º Batalhão da Polícia Militar, capitão Emerson Castro, a vítima já estava hospitalizada nesta quarta (13) quando a PM foi chamada por funcionários do hospital, que relataram suspeitas de que o agressor estaria rondando o local. De acordo com o relato médico repassado à PM, a mulher sofreu socos, chutes e pontapés no rosto.

Enquanto estava detido, o homem foi notificado de uma medida protetiva em favor de sua ex-mulher. Contudo, após ser liberado em audiência de custódia, ele a procurou e a agrediu de forma brutal.


O capitão informou que um novo mandado de prisão contra o agressor deve ser expedido e pediu apoio da população para localizá-lo. Informações podem ser repassadas anonimamente pelos telefones 190 ou 181.

Agressão Violência Violência contra mulher Violência contra a mulher Violência doméstica Paiquerê Santa Casa
