Voto poderá ser justificado em doze cidades do Paraná neste domingo

Doze municípios do Paraná terão mesas receptoras de justificativas instaladas em seus Fóruns Eleitorais no segundo turno das Eleições 2024, no domingo (27), das 8h às 17h. Conforme a Portaria da Presidência do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) nº 227/2024, a medida é obrigatória para as cidades com mais de 100 mil eleitores e para aquelas com mais de 200 mil eleitores em que não haverá segundo turno. Para os demais municípios, a instalação das mesas é facultativa.





Justificativa on-line no dia da eleição





A eleitora ou o eleitor pode ainda, no dia da eleição, utilizar o aplicativo e-Título para justificar sua ausência às urnas no segundo turno. Ele ou ela deve acessar “Mais opções” e selecionar “Justificativa de ausência” para fazer o pedido. No dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.

Depois da eleição





Para as cidadãs e os cidadãos que não conseguirem justificar sua ausência no segundo turno, a justificativa pode ser feita até o dia 7 de janeiro por meio do aplicativo e-Título ou pelo Sistema Justifica. Para quem deixou de votar no primeiro turno das Eleições 2024, o prazo para justificativa é o dia 5 de dezembro.

Nesse caso, a eleitora ou o eleitor deverá informar os dados pessoais exatamente como registrados no cadastro eleitoral, declarar o motivo da ausência às urnas e anexar a documentação comprobatória digitalizada. Em seguida, será gerado um código de protocolo para acompanhamento e o requerimento será transmitido à Zona Eleitoral responsável pela análise. Após a decisão, a pessoa será notificada.





É importante ressaltar que quem não votou no primeiro turno das Eleições 2024 pode votar normalmente no segundo turno, caso esteja em dia com a Justiça Eleitoral.

Campanha contra abstenção





O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) lançou na semana passada uma campanha para incentivar eleitoras e eleitores a votar no segundo turno das Eleições 2024, que acontece no domingo, em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa.

Ao todo, nos 701 locais de votação dos três municípios, são esperados 2.082.915 eleitores e eleitoras. É importante lembrar que quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo.





Confira as cidades que terão mesas de justificativa em seus Fóruns Eleitorais:





Maringá (300.290 eleitores)

Cascavel (239.601 eleitores)





São José Dos Pinhais (222.615 eleitores)





Foz do Iguaçu (204.360 eleitores)





Colombo (161.655 eleitores)





Guarapuava (134.580 eleitores)





Araucária (110.243 eleitores)





Paranaguá (108.345 eleitores)





Toledo (107.111 eleitores)





Pinhais (98.903 eleitores)





Campo Largo (94.248 eleitores)





Fazenda Rio Grande (91.383 eleitores)





E-TÍTULO





Os eleitores das cidades em que haverá segundo turno devem baixar ou atualizar o aplicativo e-Título até sábado (26). No domingo (27), o download do aplicativo estará indisponível. Por meio do app, a cidadã ou o cidadão pode consultar o local de votação e o número da Seção Eleitoral, além de justificar o voto. Vale lembrar que o e-Título é válido como documento para votar caso a eleitora ou o eleitor já tenha a biometria cadastrada.





O aplicativo voltará à disponibilidade para download na segunda-feira (28), dia seguinte à eleição.





Como atualizar?





Basta acessar a aba de atualização de aplicativos do dispositivo (nas lojas virtuais Google Play e Apple Store) e clicar em “atualizar”. A última atualização do aplicativo trouxe aperfeiçoamentos na identificação por biometria e na consulta ao local de votação, além de ajustes na melhoria de desempenho. (Com informações da assessoria do TRE-PR)