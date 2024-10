Maria Tereza e Tiago Amaral falam em convencer indecisos e quem se absteve

A mais recente pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7, divulgada nesta quarta-feira (23), mostra que Londrina caminha para ter um segundo turno acirrado. A diferença entre o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) e a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), caiu de 15%, no levantamento do dia 17, para 6,5%. A dúvida é se essa tendência permanecerá até domingo (27), quando quase 400 mil londrinenses poderão ir às urnas para definir o próximo prefeito - ou prefeita - da cidade.





Na dianteira da corrida eleitoral, Tiago Amaral ressalta à FOLHA que “todas as pesquisas” apontam a sua liderança em Londrina. O levantamento desta quarta mostrou uma oscilação negativa de 3,5% do candidato, que marcava 48,5% no dia 17 e, agora, tem 45%.

“Agradeço a confiança e peço a todos que já decidiram votar na gente que nos ajudem nesta reta final a conquistar pelo menos mais um voto”, afirma Amaral. “Vamos fortalecer nossa união pelas famílias londrinenses, por uma gestão realmente competente e sensível às necessidades de Londrina.”





Questionado se há espaço para crescimento às vésperas da votação - buscando votos de indecisos ou de quem se absteve, por exemplo -, Tiago diz que vai seguir seu diálogo junto aos londrinenses, estimulando a comparação entre os planos de governo.

"Quem compara percebe claramente que as nossas propostas são mais completas e atendem melhor às demandas da cidade do que as propostas da outra candidata. É assim que pretendemos conquistar tanto indecisos quanto os que deixaram de votar no primeiro turno", reforça.







Buscando se aproximar de Amaral, Maria Tereza viu sua intenção de voto subir de 33,5% para 38,5% na última semana.

Com o desafio de manter o fôlego na reta final, a prefeiturável diz que está conversando com todos os eleitores que votaram em outros candidatos no primeiro turno. “Também estamos focando nossa comunicação para chegar aos eleitores que não votaram no primeiro turno", acrescenta.





“Tenho recebido inúmeras manifestações de apoio, de pessoas que estão, voluntariamente, fazendo campanha para que vençamos a eleição no domingo. O eleitor está sabidamente convencido de que temos as melhores propostas, por isso esse crescimento enorme no segundo turno. Vamos vencer esta eleição com o apoio do eleitor da nossa amada cidade”, completa.