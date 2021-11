Prefeitura de Londrina inaugura a decoração de Natal 2021 nesta terça

A Prefeitura de Londrina começou a dar as boas-vindas ao Natal de 2021. Na noite desta terça-feira (23), centenas de londrinenses acompanharam a inauguração da decoração natalina, que contou com a ligação das luzes da tradicional árvore de Natal, na esquina da avenida Higienópolis com a rua Joaquim de Matos Barreto.

Além de contemplarem a beleza da estrutura, que conta com 25 metros de altura e 16 de diâmetro, os moradores puderam acompanhar um show de águas dançantes e uma projeção mapeada com recursos audiovisuais. Para tornar o momento ainda mais emocionante, o coral do Instituto União para a Vitória e as duplas João Vitor e Gabriel e Igor e Leo ficaram responsáveis pelas apresentações musicais.

De acordo com a Prefeitura de Londrina, a árvore de Natal é o resultado de uma parceria com entidades e a iniciativa privada. Ao todo, foram investidos R$ 1,7 milhão na decoração, que também conta com luzes e enfeites em toda a região do Lago Igapó dois e nas praças e rotatórias (Praça da Sabi, avenida Inglaterra, Cafezal, Saul Elkind, Praça da Bandeira, Praça Nishinomiya, entrada do Conjunto União da Vitória e Zumbi dos Palmares).





Nos próximos 15 dias, a Sercomtel Iluminação deverá concluir a decoração nos distritos rurais (Espírito Santo, Guaravera, Lerrovile, Maravilha, Paiquerê, São Luiz e Warta), além de prédios públicos, como a Prefeitura e a Câmara Municipal de Londrina. A Catedral Metropolitana também deverá ganhar iluminação especial neste ano.