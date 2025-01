Por que não tomar remédios nem varrer a casa nesta quarta-feira? Conheça as crenças do Ano Novo Chinês!

O Ano Novo Chinês, que em 2025 começa nesta quarta-feira (29), é um dos eventos mais importantes para a cultura chinesa.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Comemorado segundo o calendário lunar, é marcado por tradições que têm como objetivo atrair boa sorte, prosperidade e afastar energias negativas.







Publicidade

Ainda não conhece as crenças? Então chegou a hora de conferir as principais:





Publicidade

EVITE TOMAR REMÉDIOS





Publicidade

Uma crença popular durante as celebrações do Ano Novo Chinês é que tomar remédios nesse dia pode trazer má sorte ou prolongar doenças.





Publicidade

De acordo com essa superstição, o uso de medicamentos no primeiro dia do ano pode ser um sinal de que a saúde estará comprometida durante os próximos meses. Por isso, é aconselhável cuidar da saúde e evitar medicamentos.







Publicidade

NÃO VARRA A CASA NO PRIMEIRO DIA DO ANO





Publicidade

Outra tradição bastante conhecida é a de não varrer a casa no dia do Ano Novo. A explicação para isso é simples: varrer a casa pode "varrer a sorte embora".





A limpeza do lar nesse dia pode significar a perda de oportunidades e boas energias. Por isso, os chineses optam por deixar as tarefas de limpeza para os dias seguintes, acreditando que a sorte deve ser preservada e cuidada no início do ano.