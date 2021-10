Prazo para melhorias em túmulos antes de Finados vai até próxima semana em Rolândia

A ACMR (Administração de Cemitérios do Município de Rolândia) informou as datas-limite para para melhorias nos túmulos dos quatro cemitérios da cidade da Região Metropolitana de Londrina antes do Dia dos Finados, celebrado em 2 de novembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A população tem até a próxima quarta-feira (27) para promover reformas e construções. A quinta (28) é o último dia para pinturas e limpezas e poda e corte da grama.

Continua depois da publicidade





As torneiras ficam sem água a partir do dia 29 (sexta-feira).





Veículos que não sejam essenciais aos trabalhos e funerárias terão entrada proibida nos cemitérios durante os dias 29, 30 e 31 de outubro e 1º e 2 de novembro.

Continua depois da publicidade





O telefone 3906-1108 da ACMR está disponível para eventuais dúvidas, inclusive no Dia dos Finados.