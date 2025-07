Prefeito de Londrina oficializa mudanças nas secretarias de Governo e RH

O prefeito Tiago Amaral (PSD) oficializou, nesta segunda-feira (14), duas importantes mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Londrina. A FOLHA já havia antecipado em seu site no sábado (12) e na edição impressa desta segunda que o chefe do Executivo avaliava uma “dança das cadeiras” no seu secretariado, pouco mais de sete meses após assumir a gestão, o que acabou se confirmando.





Titular da pasta de Gestão Pública, Leonardo Carneiro deixa a Secretaria de Recursos Humanos e passa a acumular a Secretaria de Governo, responsável pela articulação entre as secretarias e pela defesa dos projetos de lei de interesse do Executivo na CML (Câmara Municipal de Londrina). Ele afirma que terá uma “visão ampla” da Prefeitura.





Já Rodrigo Souza, que comandava a Secretaria de Governo, ficará apenas à frente da pasta de Recursos Humanos. “É importante fazer uma gestão próxima do servidor, com foco no cuidado, acolhimento, respeito e escuta”, disse o novo secretário.

Outra pastas





Uma fonte ouvida pela FOLHA revela que outra troca em análise envolve a secretária Marisol Chiesa, que atualmente acumula as pastas da Mulher, do Idoso e da Assistência Social. A expectativa é que ela permaneça apenas na Secretaria da Mulher. Não está definido quem deve assumir as outras duas secretarias.





O prefeito também estaria avaliando mudanças na Secretaria de Educação, que concentra o segundo maior orçamento da administração, com mais de R$ 900 milhões anuais. A atual titular, Vânia Costa, que assumiu inicialmente de forma interina e depois foi efetivada no cargo, pode ser substituída por Jéssica Pieri, chefe do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Londrina. (Com N.Com).

