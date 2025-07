Jogadora do Londrina Handebol é convocada pela seleção brasileira

A armadora Ryanne Gama, que atua pelo Londrina Handebol em competições oficiais, foi convocada para representar a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos Júnior. A atleta reside e treina em Maringá, mas defende o Londrina por meio de uma parceria com a equipe maringaense, o que permite sua participação no Campeonato Paranaense, Jogos Abertos do Paraná e Campeonato Brasileiro pela equipe londrinense.





Além de Ryanne, duas atletas da categoria cadete (sub-16) também foram convocadas. Heloísa Tamiozzo e Maria Luísa Locateli integrarão a seleção paranaense que disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções, em Campo Grande (MS), ao longo desta semana.

Entre as oito melhores equipes do país, o Londrina Handebol Feminino se prepara para representar a cidade e o Paraná no Campeonato Brasileiro de Clubes, que será realizado de 23 a 27 de julho, em Salvador (BA). A vaga foi conquistada com o título da Copa Sul, disputada em março, em Viamão (RS). Apesar do bom desempenho em quadra, a equipe enfrenta dificuldades financeiras para viabilizar a viagem.





Para não abrir mão da competição, o Londrina Handebol lançou uma rifa solidária com dois sorteios, que serão realizados em 1º de agosto. No primeiro, os prêmios são uma caixa de som JBL GO 4 e uma camisa oficial do time; no segundo, um fone JBL (Tune ou Wave Buds) e mais uma camisa oficial. O bilhete custa R$ 10 e pode ser adquirido pelo site ou via Pix para o número (43) 99601-7780. A campanha pode ser acompanhada pelo Instagram @handfem.londrina. Os interessados em contribuir com o Londrina Handebol também podem entrar em contato pelo WhatsApp (43) 99631-1445.

