Prefeitura de Cambé começa a distribuir os carnês do IPTU 2024

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Fazenda, concluiu o lançamento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de 2024. Os boletos já podem ser acessados no site da Secretaria de Fazenda através deste link; e nesta semana, os Correios começaram a fazer a distribuição dos carnês nas residências. O contribuinte que fizer o pagamento à vista, até o dia 15 de março, tem 25% de desconto. Ao todo, o município possui 44.175 imóveis tributáveis.







Em Cambé (região Metropolitana de Londrina), o pagamento pode ser feito à vista, e caso seja realizado até 15 de março, o contribuinte tem direito a 25% de desconto. Também há a possibilidade do pagamento parcelado, em até 10 vezes, com 10% de desconto. Todas as formas de pagamentos são informadas tanto no carnê enviado pelos Correios, como através do site da Secretaria de Fazenda.

De acordo com a Secretaria, Cambé possui 44.175 imóveis tributáveis, sendo 35.502 imóveis construídos e 8.973 terrenos vagos. Ao todo, o valor lançado é de R$ 50.730.000,00, mas por conta dos descontos previstos pela legislação, e de R$ 2.2 milhões de isenção social, a expectativa é de arrecadar em torno de R$ 30 milhões.





Gabriel Cândido, secretário de Fazenda, explica que esse ano o IPTU tem correção de 10,1%. Dessa atualização, 5,29% ainda é referente ao TAC (Termo de Ajuste de Conduta). “De 2009 a 2015, a gestão da época não aplicou a correção monetária. Com isso, o Ministério Público fez o TAC para que, nos próximos anos, fosse repassada a inflação do período, de 53%”. A correção, portanto, é de 5,29% do TAC, mais a inflação que, esse ano, deu 4,28%. Nesse valor estão inclusos o IPTU, a taxa de coleta de lixo, e a contribuição de iluminação pública – apenas para imóveis vagos, já que os demais imóveis pagam a taxa junto com a conta de luz.





