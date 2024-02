Piscicultores já podem se inscrever para a 30ª Feira do Peixe Vivo de Londrina

A Prefeitura de Londrina está recebendo inscrições de piscicultores interessados em participar da 30ª edição da tradicional Feira do Peixe Vivo, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de março, na Praça Tomi Nakagawa.





A iniciativa integra o projeto “Feira de Produtos de Época”, da SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), que visa disponibilizar aos produtores espaços públicos para a venda de produtos no auge da produção.

Veja como se inscrever





As inscrições vão até o dia 15 de março, os interessados em participar da feira devem fazer inscrições pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na sede da SMAA, localizada dentro do Parque Arthur Thomas (Rua da Natureza, 155, Jardim Piza).

Para efetuar inscrição, é necessário enviar ou apresentar cópias dos documentos pessoais (RG, CPF ou CNH e um comprovante de residência); o comprovante de Condição de Produtor Rural, que é a matrícula atualizada do imóvel ou contrato de arrendamento; o Cadastro Ambiental Rural, ou seja, CAD/PRO atualizado; e Cadastro de Explorações Agropecuárias (Adapar). Dúvidas e outras informações podem ser esclarecidas no telefone (43) 3327-4789.





Objetivo de incentivar a produção na região

Para o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Régis Choucino, a iniciativa representa uma forma de incentivar a produção na região e intensificar a economia local. “A ação proporciona, aos produtores, a oportunidade de escoamento da produção, fortalecendo a piscicultura do município de Londrina, aproximando o produtor do consumidor. E na época da Semana Santa, oferece à população opções para uma alimentação mais saudável”, apontou.





Na edição deste ano, a feira irá ocorrer nos seguintes horários: dias 27 e 28 de março, das 8h às 18h, e dia 29 das 8h às 13h. O objetivo da Feira do Peixe Vivo é estimular a piscicultura na região, oferecendo aos consumidores produtos de boa procedência e com preço acessível.



Edição de 2023 foi sucesso





Na edição de 2023, a Feira do Peixe Vivo comercializou 8,5 toneladas de peixes. Entre as espécies comercializadas, estiveram carpa, tilápia, pacu e pintado, com preços atrativos. Outro diferencial da feira é que os peixes são abatidos somente após a venda, seguindo todas as normas estipuladas pelo CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária.





