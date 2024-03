Prefeitura de Londrina inicia reforma e ampliação de Escola Francisco Pereira de Almeida Júnior

A Prefeitura de Londrina, está executando reforma e ampliação na Escola Municipal Francisco Pereira de Almeida Júnior, localizada no Conjunto Habitacional Guilherme Pires, zona leste da cidade. Com isso, a unidade que hoje tem 16 salas de aula e tem 2.596,17 de m2 de área construída, passará a ter 17 salas e 2.999,88 m2. Todas as salas de aula, a biblioteca, a sala de informática e o setor administrativo contarão com aparelhos de ar-condicionado.







Terá também ampliação e melhorias no refeitório, cozinha, áreas de serviço e biblioteca. O teto da escola passará por uma adequação, substituindo o telhado em cerâmica por telhas térmicas acústicas, melhorando o conforto térmico e durabilidade. A unidade conta, ainda, com sala de informática, sala de recursos, ambientes administrativos e de serviço.

Investimento





O investimento da Prefeitura, na reforma e ampliação, é de R$ R$ 5.160.000,00 e a empresa responsável pelas obras, vencedora do processo licitatório, é a Reconstrul. O prazo de execução dos serviços é de 10 meses.

A Escola Municipal Francisco Pereira de Almeida Júnior conta com 627 alunos. Durante a reforma, não será necessário realocá-los para outra unidade, pois a reforma está sendo feita por fases, ou seja, a parte que está sendo executada é isolada e os alunos são retirados daquele local e vão para outro espaço.





A secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, ressaltou que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem feito grandes intervenções nas escolas e creches, que vão desde reconstruções completas a manutenções que há muito tempo não eram realizadas. “Este trabalho é fundamental, porque melhora a qualidade de vida das crianças, por meio de um espaço mais acolhedor, confortável, bonito e colorido. Além das reformas, a Prefeitura tem construídos dezenas de unidades novas, muitas em regiões que não possuíam unidades escolares, além de realizarmos muitas ampliações de escolas”, disse.

Melhorais na rede municipal

Desde o início gestão do prefeito Marcelo Belinati, diversas reformas, ampliações e construções foram realizadas na Rede Municipal de Educação de Londrina. De 2017 a 2023, foram construídas 17 novas unidades escolares municipais, entre escolas, CMEIs e CEIs, além de 98 salas ampliadas em 26 unidades, totalizando um investimento de R$ 80.080.416,00





Neste período também ocorreu um feito histórico e inédito na educação de Londrina, que foram os investimentos na infraestrutura dos CEIs (Centros de Educação Infantil Filantrópicos) filantrópicos. Foram dois pacotes de investimentos para reformas e manutenções, sendo um de R$ 8 milhões e outro de R$ 8,5 milhões, totalizando R$ 16,5 milhões.