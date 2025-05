Prefeitura de Londrina descarta aumento na tarifa do transporte coletivo municipal

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), descartou nesta quinta-feira (1°) o aumento da tarifa do transporte coletivo no município, que hoje é R$ 5,75. Um reajuste estava sendo estudado pela Prefeitura, que aponta que há um déficit de mais de R$ 100 milhões no subsídio do sistema de transporte da cidade.





O anúncio foi feito no mesmo dia em que começa a valer o aumento das tarifas dos ônibus intermunicipais de todo o Paraná, à exceção do serviço prestado na Região Metropolitana de Curitiba.

No dia 14 de abril, o secretário de Planejamento e Orçamento de Londrina, Marcos Rambalducci, afirmou à FOLHA que, em meio às dificuldades financeiras, que o aumento era uma possibilidade. “Não temos uma data e tampouco um valor, porque estudamos várias possibilidades. Mas não deve demorar muito, porque quanto mais demora, mais a situação vai se agravando”, declarou à reportagem.





Porém, durante a entrega da nova frota de ônibus, o prefeito garantiu a manutenção da tarifa.

“Eu entendo que a manutenção da tarifa é a melhor medida, a mais correta em respeito ao cidadão e também pra gente estimular os londinenses a andarem de ônibus. Nós não podemos ter uma tarifa cara se nós queremos realmente que o cidadão utilize o nosso transporte coletivo”, disse o prefeito.





Tiago falou em fazer estudos para deixar o transporte coletivo “mais atrativo” para o cidadão. “A tarifa, mesmo com todas as dificuldades, será mantida pela Prefeitura em R$ 5,75.”





