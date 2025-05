Prefeitura de Londrina envia Projeto de Lei que recompõe inflação salarial dos servidores municipais

A proposta legislativa visa reajustar o salário conforme a correção da inflação pelo índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), promovendo a revisão geral anual dos vencimentos e proventos do funcionalismo municipal.

A assinatura do documento ocorreu em reunião na sede da Prefeitura, envolvendo lideranças do Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina) e membros do secretariado municipal.

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 26ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Londrina,

Durante a assinatura do documento, o prefeito afirmou que a decisão foi tomada conjuntamente com o Sindserv e a equipe de secretários municipais, priorizando uma pauta que corrige uma lacuna de inflação já existente no exercício financeiro anterior.





O presidente do Sindserv, Fábio Mollin, por sua vez, celebrou a autorização da recomposição inflacionária dos servidores como parte dos avanços nas tratativas com a Prefeitura envolvendo pautas em prol desta categoria.





“Consideramos um avanço bom já neste início de mandato, pensando no quanto é importante para todos os servidores esse reajuste. Sabemos que isso vai gerar um impacto de cerca de R$ 55 milhões ao longo de todo 2025, que não é fácil de fazer a gestão financeira, sendo a despesa com pessoal a maior entre todas. Mas a decisão respeita a categoria e faz justiça em cumprir a restituição dos valores. Daqui para frente, vamos atuar nos outros pontos da pauta que temos com mais de 20 itens a serem discutidos no decorrer deste ano”, analisou.