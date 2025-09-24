Prefeitura de Londrina inicia reforma da UBS do Jardim Itapoã

A Prefeitura de Londrina iniciou nessa segunda-feira (22), as obras para reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Itapoã (Zona Sul). As primeiras atividades que estão sendo executadas são a remoção do piso cerâmico, que será totalmente substituído, junto com a demolição de estruturas e recortes na alvenaria.





Com previsão de 180 dias de duração, os serviços estão sendo executados pela empresa Antonini Engenharia Ltda, vencedora do processo licitatório, com investimentos na ordem de R$ 579.799,98. A fiscalização é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP)

A UBS Itapoã, originalmente instalada na Rua Benedito José Theodoro, 258, foi fechada no dia 3 de setembro, para que a equipe da unidade efetuasse a mudança dos mobiliários e equipamentos, viabilizando a obra. Desde então, a maior parte dos atendimentos foi transferida para a Biblioteca Eugênia Monfranati (da Zona Sul), localizada na Avenida Guilherme de Almeida, 2.260, Ouro Branco.





Durante a reforma, o atendimento odontológico está sendo oferecido na UBS do Jardim Piza (Rua Veneza, 546). Já a sala de vacinas fica, temporariamente, na UBS Pind (Rua Firmino Lemes de Oliveira, 424, Parque das Indústrias).

Com uma área construída total de 391,47m², a UBS do Jardim Itapoã foi implementada em 1998. Sua última reforma estrutural ocorreu em 2016, e essa ausência de manutenções ocasionou vários problemas no prédio. Dessa forma, o contrato firmado entre a Prefeitura de Londrina e a construtora abrange, dentre uma série de intervenções, pintura interna e externa, troca de piso e revestimento, e melhorias no telhado.





Para garantir acessibilidade aos usuários e servidores, serão instalados novo piso tátil e calçadas. Nos banheiros, as louças sanitárias serão substituídas, e haverá a instalação de barras de apoio.

A reforma também inclui adequações em rede lógica e das instalações elétricas. O prédio terá nova iluminação e sinalização, troca de vidros e esquadrias metálicas, entre outras melhorias.



