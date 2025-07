Prefeitura de Londrina leva serviços públicos ao Cafezal neste sábado

O Conjunto Cafezal e bairros próximos, localizados na zona sul de Londrina, receberão a terceira edição do Orgulho do Meu Bairro, ação da Prefeitura que leva serviços públicos a diferentes regiões da cidade. As ações de 14 secretarias serão realizadas no sábado (19), das 14h às 20H, na praça localizada ao lado da Paróquia Santo Antônio; e também na Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro (Avenida Presidente Abraham Lincoln, 70).





Saúde

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão oferecer testes de HGT (glicemia capilar), aferição de pressão, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), distribuição de autotestes de HIV, atendimentos de auriculoterapia e orientações sobre tabagismo. Também serão fornecidas informações sobre atendimentos de emergência em caso de engasgos, paradas cardiorrespiratórias e outras situações; orientações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Publicidade





Esportes





Publicidade

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) estará presente com xadrez gigante, amarelinha, mini basquete e perna de pau.





Habitação

Publicidade





A Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) vai oferecer serviços de cadastramento e atualização cadastral, consulta e negociação de dívidas, informações sobre escrituração e transferência de imóveis e esclarecimentos sobre ocupações em áreas irregulares. Também fará atendimentos sociais de regularização fundiária e dos programas Minha Casa, Minha Vida, Caixa d’Água Boa, Lotes Urbanizados e Mediando Direitos.

Publicidade





Cultura





Publicidade

Atrações artísticas, incluindo apresentações ao vivo e feira gastronômica, fazem parte da programação organizada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC).





Ambiente

Publicidade





A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) realizará a doação de mudas de árvores para arborização urbana e fará orientações para a comunidade sobre o plantio e cuidados, entre outros temas. Quem deseja recolher uma muda deve levar documento com foto e comprovante de residência.





Política para Mulheres





A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) distribuirá materiais informativos e divulgação de serviços como o Centro de Oficinas para Mulheres (COM), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), Casa Abrigo e Sala da Mulher Empreendedora. A Feira Arte Mulher Empreendedora também participará, promovendo a exposição e comercialização de produtos em apoio ao empreendedorismo feminino.





Trabalho, emprego e renda





Os serviços levados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) incluem o encaminhamento para vagas de trabalho, orientação sobre a Carteira de Trabalho digital e Seguro-Desemprego. Quem já é ou precisa se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI) poderá contar com a equipe da Sala do Empreendedor e agentes de microcrédito para orientações e atendimentos.





Fazenda





A equipe da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) vai fornecer orientações, tirar dúvidas da população e realizar o parcelamento de tributos como o IPTU e o ISS.





ACESF





A Acesf estará presente oferecendo serviços de Renegociação de Dívidas em que os munícipes poderão verificar pendências junto à autarquia e renegociá-las. O órgão também receberá requerimentos extraordinários para que a população apresente suas demandas diretamente.





Obras





Quem deseja solicitar serviços à Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) poderá requisitar ações de recapeamento, tapa-buracos, desentupimento de bueiros, manutenção de calçadas e de meios-fios, entre outras.





CMTU





O Núcleo de Educação no Trânsito da CMTU oferecerá atividades lúdicas, incluindo jogos educativos e o famoso “minifusca”, para atrair as crianças. Também serão fornecidas orientações para emissão de cartão-transporte, o acesso de idosos nos ônibus e informações gerais sobre outros serviços prestados pela CMTU.





Ouvidoria





A Ouvidoria receberá manifestações – como reclamações, denúncias, elogios, sugestões e solicitações – relacionadas aos serviços públicos municipais, tanto presencialmente quanto pelo WhatsApp (43) 3372-4530. Além disso, será possível esclarecer dúvidas e receber orientações sobre diversos assuntos.





Idoso e Assistência Social





As secretarias municipais do Idoso (SMI) e de Assistência Social (SMAS) levarão serviços como Economia Solidária, comercializando produtos alimentícios e artigos de artesanato diversos, e o CRAS Sul B vai orientar sobre o seu trabalho e acesso aos serviços e programas socioassistenciais.





Obras públicas





Nos dias que antecedem o evento, a prefeitura executa trabalhos como capina e roçagem, pintura de meios-fios, poda de árvores, limpeza de bueiros, manutenção de parquinhos, melhorias na iluminação, instalação de dois quebra-molas e recape asfáltico.





Além disso, as ações incluem a terraplanagem e preparação para implantação de duas quadras de areia nas praças Genezio Rodrigues de Campos (Cafezal) e Severo de Rudin Canziani (Acapulco), e melhorias na quadra de esportes do Jardim Acapulco.





Também foram feitas a instalação e troca de lixeiras em praças, melhorias na sinalização horizontal e vertical, implantação de poste na Praça Severo de Rudin Canziani (Acapulco) e troca de luminárias na praça e campo da Rua Cornélio Pires. As equipes fizeram ainda a manutenção e melhorias na iluminação da Praça Genezio Rodrigues de Campos (Cafezal), entre diversas outras intervenções.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: