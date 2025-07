Prefeitura de Londrina quer trocar terrenos para construír creche na ZN

Tramita na CML (Câmara Municipal de Londrina) o PL (Projeto de Lei) 218/2025, que autoriza a troca de dois imóveis do município por uma área particular para a construção de um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) na zona norte. O texto foi protocolado na quarta-feira (16) e será apreciado após o retorno do recesso legislativo, em agosto.





Os três imóveis envolvidos na permuta estão localizados em áreas bastante próximas. Os que pertencem ao município ficam no Jardim das Américas, na zona norte, e têm 1.166,86 metros quadrados (entre as ruas Arcindo Sardo e Hisatsugo Miyasaki) e 512,26 metros quadrados (entre as ruas Terezinha de Jesus Carreri e Hisatsugo Miyasaki). Segundo a Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis, eles foram avaliados em R$ 1,22 milhão e R$ 440 mil, respectivamente.





O terreno que a administração pretende adquirir, com 2.145,58 metros quadrados (localizado entre as ruas Ana Francisca Petri, João Ruiz e Antônio Inácio Pereira), fica no Jardim Honda II, também na zona norte, e foi avaliado em R$ 1,54 milhão. Ou seja, o município ainda deve receber cerca de R$ 120 mil pela troca dos imóveis.

De acordo com a justificativa do PL, a Secretaria Municipal de Educação manifestou interesse no imóvel para implantar uma creche com seis salas de aula, além de ambientes administrativos e de serviços. Devem ser atendidas cerca de 88 crianças, de zero a cinco anos, em uma das regiões com maior demanda escolar do município.





O Executivo destaca que as áreas municipais têm edificações, mas elas serão demolidas pelo futuro proprietário. O prazo para a demolição dos prédios é de três meses após a assinatura da escritura, sendo os custos arcados pelo novo proprietário.

Foto: Douglas Kuspiosz





“A proposta de permuta apresenta-se como uma oportunidade estratégica para o município, uma vez que não há áreas de propriedade municipal, no bairro ou em regiões próximas, que possuam tamanho e dimensões adequados para a implantação de um projeto de Proinfância Tipo 2”, sustenta o Executivo na justificativa do PL.





Procurada pela reportagem, a Prefeitura informou que ainda não elaborou projeto para a construção da unidade escolar e que não há previsão de quando a obra ocorrerá, uma vez que o processo somente avançará se o PL for aprovado. Os valores de uma eventual obra também ainda são desconhecidos.

“O Projeto Proinfância Tipo 2 tem capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral. Ainda de acordo com os parâmetros do FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação], a implantação da Creche Pré-Escola Tipo 2 é considerada ideal em terreno retangular com medidas de 45 metros de largura por 35 metros de profundidade e declividade máxima de 3%”, diz a administração.





