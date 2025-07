Reunião na Prefeitura de Londrina define medidas para melhorar acesso da BR-369 à Serra dos Pirineus

Uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira (17), na prefeitura de Londrina, definiu medidas para melhorar o acesso da BR-369 (Avenida Tiradentes) à Rua Serra dos Pirineus, na zona oeste. Ficou definido que, neste momento, a conversão não será fechada, mas que algumas medidas serão tomadas nos próximos dias, como a transformação da Rua Ruy Virmond Carnascialli em mão única e a instalação de um botão de travessia para pedestres, na Serra dos Pirineus com a 369.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A possibilidade de fechamento do acesso foi informada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que, junto com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) realizou testes para avaliar os impactos dessa medida. De acordo com a PRF, o trecho registra muitas colisões traseiras e transversais, além de um fluxo intenso em horários de pico. Também há desrespeito às sinalizações, fluxo intenso em horários de pico e dificuldades na travessia de pedestres.





O diretor de trânsito da CMTU, Rafael Sambatti, elencou as medidas definidas no encontro realizado na prefeitura. As primeiras medidas incluem a transformação da Rua Ruy Virmond Carnascialli em mão única; colocação de botão de travessia para pedestres, na Serra dos Pirineus com a BR-369; abertura de conversão na Avenida Agulhas Negras com a Avenida Serra da Esperança; implantação de balizadores para ordenação do trânsito e o aumento da baia de conversão na Avenida Tiradentes para a Serra dos Pirineus, para que se tenha uma acomodação melhor de veículos.

Publicidade





“O objetivo dessa ação é que se tenha uma divisão do fluxo de veículos e, com isso, diminuição no número de acidentes, sem precisar fazer o fechamento dessa conversão para quem está na Tiradentes e acessa a Serra dos Pirineus. Nós estamos criando três alternativas de trânsito, que atualmente se limita a apenas uma”, complementou Sambatti.

Publicidade





Estudo mais aprofundado

Publicidade





O diretor de Trânsito da CMTU ressaltou ainda que a PRF, CMTU, Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) e o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) vão elaborar um estudo mais aprofundado sobre soluções para o local.

Publicidade





“Na quarta-feira (16) uma equipe do órgão avaliou presencialmente a situação no local. Ficamos lá várias horas, analisando e estudando essas pequenas ações que apresentamos nessa reunião e que foram acatadas por unanimidade", afirmou o presidente do Ippul, Claudio Bravin.

Publicidade





O chefe de operação da PRF, João Ricardo Barioni, confirmou que, neste momento, não será feito e fechamento do acesso. “A medidas elencadas hoje visam reduzir os acidentes e dar mais fluidez ao trânsito. Foi uma reunião foi muito proveitosa, todos os órgãos trouxeram ideias muito boas e, com isso, acredito que não vai ser necessário o fechamento”, frisou.

Publicidade





"Medida muito dura"





O supervisor da unidade local do Dnit, Eduardo Barros Rocha, informou que as soluções apresentadas na reunião serão protocoladas na unidade local e, posteriormente, serão encaminhadas para a unidade de Curitiba. “Lá será feita a análise pelo setor responsável por estas mudanças na rodovia. A reunião foi muito positiva, no sentido de trazer melhorias na segurança viária e dos pedestres, a fim de evitar acidentes e mortes”, disse.





“O fechamento seria uma medida muito dura, causando diversos transtornos, e que talvez resolvesse parte dos problemas, mas não traria a solução ideal. Então, colocamos todos os representantes na mesa e diversas soluções foram apresentadas", observou o prefeito Tiago Amaral.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: