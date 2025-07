Prefeitura de Londrina reajusta serviços funerários em 4,83%

A Prefeitura de Londrina, por meio da Acesf, reajustou os valores praticados para a locação de capelas e outras demandas de prestação de serviços funerários no município. A atualização, já formalizada, é de 4,83% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), relativo ao ano de 2024. A medida, segundo Núcleo de Comunicação da Prefeitura, tem como objetivo manter a qualidade dos serviços ofertados à população londrinense, adequando-se ao Código Tributário vigente





A tabela completa homologada foi divulgada no Jornal Oficial do Município, edição nº 5.537, publicado na última segunda-feira (21). O dispositivo legal que estabelece a mudança das taxas é a Portaria nº169/2025.

A lista contém dezenas de itens, entre procedimentos operacionais diversos, transferência de terrenos, locação de capelas, licenças, materiais, mantimentos, contratação de serviços, entre outros. Todos foram reajustados sob o mesmo indicador de 4,83%.





Com relação às capelas mortuárias, os valores atuais valem para as várias unidades geridas pela Acesf, concentradas em 14 pontos, abrangendo todas as regiões de Londrina – Sul, Leste, Norte, Oeste e distritos rurais (lista completa abaixo).

O superintendente da Acesf Londrina, Péricles Deliberador, que assinou o novo regramento, informou que os valores monetários readequados são necessários para que estes recursos sejam aplicados em conformidade com o Código Tributário, possibilitando custear os trabalhos operacionais e técnicos relacionados aos serviços funerários prestados. “A aplicação das correções vem para corrigir valores praticados devido à inflação de um determinado período, e esta fonte recursal dá condições ao Município de continuar ofertando serviços de qualidade à comunidade, que é o papel fundamental da Acesf”, frisou.





Locação de capelas mortuárias – Confira abaixo as taxas atualizadas, por região da cidade:





Centro

Sede da Acesf/Centro – Avenida Juscelino Kubitschek – R$ 567,94

Leste

Capela Padre Anchieta, Jardim Ideal – R$ 219,07

Capela Ernani Moura Lima – R$ 243,40

Norte

Capela Jardim da Saudade, Conjunto Vivi Xavier – R$ 324,53

Capela Ouro Verde – R$ 243,40

Oeste

Capela Parque Jamaica/Jardim Bandeirantes – R$ 275,84

Capela Jardim Maracanã – R$ 275,84

Capela Santa Rita – R$ 324,53



Sul

Capela Mortuária Zona Sul, Parque Ouro Branco – R$ 490,21



Distritos

Maravilha – R$ 220,03

Paiquerê – R$ 220,03

Warta – R$ 220,03

Lerroville – R$ 220,03

Guaravera – R$ 220,03.





