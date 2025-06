Prefeitura de Maringá promove leilão de 105 veículos e 81 sucatas no final de junho

A Prefeitura de Maringá promove, nos dias 26 e 27 de junho, um leilão online de veículos apreendidos por irregularidades. No primeiro dia (26), será feito o leilão de 105 veículos em condições de circulação - incluindo carros e motos - com lances entre R$ 300 e R$ 18 mil. No segundo (27), é a vez dos 81 veículos em condição de sucata, lances iniciais entre R$ 10 e R$ 2 mil.





Os interessados em participar do leilão poderão dar lances online pelo site da responsável. Para ofertar lances, os interessados deverão estar cadastrados no portal com pelo menos 48 horas de antecedência. Somente os usuários ativos e habilitados no sistema poderão ofertar lances diretamente pela internet.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Pessoas físicas podem se cadastrar no site, conferir os veículos e participar do leilão. As sucatas podem ser adquiridas por pessoas jurídicas cadastradas no Detran.





Os proprietários dos veículos em leilão foram notificados para regularização e retirada por meio de edital publicado no Diário Oficial do Município. Os veículos que não foram regularizados dentro do prazo estabelecido, foram encaminhados para o leilão. Os automóveis foram removidos ou apreendidos por débitos de multas e impostos.